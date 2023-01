Seragon annonce RESTORIN®, le nutraceutique anti-âge le plus avancé à ce jour





IRVINE, Californie, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Seragon Biosciences, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de RESTORIN®, un nutraceutique avancé pour un vieillissement sain. RESTORIN intègre une série de technologies brevetées de l'Université de Harvard, de la Mayo Clinic et de la Scripps Research pour augmenter les niveaux cellulaires de nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et améliorer la stimulation sénolytique.

Pendant des décennies, la nature complexe du vieillissement a contraint les scientifiques à chercher de nombreuses solutions dans le domaine de l'intervention sur le vieillissement. Les recherches les plus récentes ont identifié les sénolytiques et le NAD+ comme des technologies clés pour relever ce défi. RESTORIN est un stimulant sénolytique NAD+ à libération contrôlée. l utilise également la technologie de libération ciblée SERCtm de Seragon qui met en oeuvre des véhicules hydrophiles et lipophiles et un système d'administration entérique sensible au pH pour améliorer la biodisponibilité des ingrédients.

RESTORIN contient une série de formes exclusives d'agents sénolytiques, de précurseurs de NAD+ et de composés activateurs de sirtuines (STAC). Les agents sénolytiques sont des molécules qui ciblent les cellules sénescentes - des cellules qui favorisent le vieillissement et contribuent à la détérioration des organes. Le NAD+ est une coenzyme qui préserve la vie, renforce le métabolisme énergétique cellulaire et l'intégrité de l'ADN et constitue le carburant des sirtuines, des protéines de longévité essentielles à la santé cellulaire.

« De nombreuses études indiquent que ces molécules ont un impact positif sur le vieillissement et les problèmes de santé liés au vieillissement, mais, jusqu'à présent, personne n'a réussi à les conjuguer dans un dosage optimal pour obtenir un effet synergique », a déclaré David Brown, Ph.D., chercheur principal chez Seragon, qui a participé au développement de RESTORIN. « Nous avons été en mesure de développer des formes avancées de ces molécules et une série de combinaisons complexes pour combattre le vieillissement, en utilisant la meilleure science dont nous disposons. Cela change vraiment la donne. »

Des décennies de recherche ont démontré que les niveaux de NAD+ diminuent de manière significative avec le vieillissement, augmentant notre susceptibilité à une myriade de problèmes de santé associés à l'âge, allant du diabète à la neurodégénérescence. La reconstitution des niveaux de NAD+ est essentielle pour contrer le vieillissement. Cependant, il a été difficile d'augmenter efficacement le NAD+ au niveau cellulaire par voie orale.

« Dans le domaine du vieillissement, une question cruciale à résoudre est de savoir comment administrer les précurseurs de NAD+ d'une manière qui stimule au mieux le NAD+ cellulaire pour parvenir à un vieillissement plus sain », a expliqué le Dr Brown. « Nous pensons que RESTORIN présente la meilleure performance de sa catégorie à cet égard, ce qui constitue une véritable percée. Surtout si l'on considère que des études récentes montrent qu'une augmentation de NAD+ peut même rendre les immunothérapies contre le cancer plus efficaces, il est très stimulant de contribuer à ce développement. »

« Il est vraiment passionnant de voir la recherche sur le vieillissement faire évoluer les moyens d'aider les gens à vieillir plus lentement, mieux et en meilleure santé », a-t-il ajouté.

RESTORIN est disponible pour les consommateurs exclusivement sur son site officiel, www.restorin.com.

À propos de Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc. dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche qui se consacre à l'amélioration de la santé humaine et animale grâce à une science innovante. Seragon Biosciences s'engage à appliquer des avancées scientifiques et technologiques de pointe dans les domaines du vieillissement, du métabolisme, de la thérapie génique et de la bioinformatique. Depuis la recherche jusqu'aux produits de consommation et aux applications cliniques, Seragon s'efforce de permettre aux gens d'accéder aux percées les plus importantes de la médecine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.seragon.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1986399/Seragon_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1986400/Seragon_Pharmaceuticals_RESTORIN.jpg

