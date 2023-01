Le lithium d'ici, c'est maintenant !





LA MOTTE, QC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À quelques semaines du lancement de la production au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, a dévoilé sa vision et ses orientations pour la prochaine année. Dès les opérations de production démarrées, Sayona jouera pleinement son rôle de leader nord-américain de l'industrie du lithium faisant de l'Abitibi-Témiscamingue une plaque tournante de la transition énergétique dans les transports.

Alors que les opérations d'exploitation minière s'intensifient et que les travaux préparatoires au Complexe LAN s'achèvent en vue du démarrage de la production, le temps est maintenant venu d'établir les orientations qui guideront Sayona et ses employés au cours de la prochaine année.

Sayona maintient sa volonté de faire du lithium d'ici une deuxième transformation au Québec. Une étude de préfaisabilité est en cours pour le secteur carbonate et les résultats sont attendus pour la fin du premier trimestre de 2023.

« L'année 2023 sera remarquable à tous égards pour Sayona et pour le Québec en entier, alors que les premières tonnes de spodumène de lithium seront produites à notre Complexe LAN. L'enthousiasme et la fierté de produire enfin du lithium ici se transposeront à l'ensemble de nos projets et nous propulseront dans l'atteinte de nos ambitieux objectifs pour tout le Québec. Le moment sera historique ! C'est ici au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, qu'opérera le seul producteur de lithium en Amérique du Nord », a déclaré Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

Santé et sécurité

La santé et la sécurité est le pilier principal de la culture de Sayona. Le focus est de s'assurer que nos équipes performent dans un milieu sécuritaire, motivant et engageant pour nos travailleurs. La priorité est de s'assurer de la qualité de l'implantation de nos programmes, processus et formations en matière de santé et sécurité. L'équipe de direction s'est engagée à mettre tous les efforts et les ressources en place pour s'assurer du développement de sa culture en santé et sécurité dans son site phare du Complexe LAN mais également dans tous les futurs projets de l'organisation. « Le message est clair. Notre priorité c'est nos collègues et il est de notre responsabilité de s'assurer que tout est en place pour la sécurité de nos équipes », a souligné Guy Belleau.

Environnement

Sayona a pris l'engagement d'agir dans le respect de l'environnement en limitant l'impact de ses activités sur le milieu. Par exemple, au Complexe LAN, Sayona a considérablement amélioré l'équipement et les installations pour assurer la réussite de l'optimisation de la production, tout en respectant les normes environnementales les plus élevées. En novembre dernier, l'entreprise a complété l'obtention des 130 permis nécessaires à la reprise des activités minières auprès des autorités gouvernementales provinciales et fédérales, dont le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Dans tous ses projets, Sayona s'engage à respecter les plus hauts standards environnementaux.

Communauté

Les relations avec les communautés sont un autre des grands engagements de Sayona pour 2023. Déjà, l'entreprise épaule plusieurs organismes de divers secteurs dans la réalisation de projets porteurs pour leurs communautés. De plus, des comités de suivi du Complexe LAN et du Projet Authier Lithium ont été mis sur pied pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les projets et leurs milieux d'accueil. Ces comités ont pour but de réunir à une même table expertises et savoirs dans un dialogue structuré, en ayant toujours en tête l'amélioration continue des projets pour les communautés locales.

Une attention particulière est portée aux relations avec les Premières Nations. En effet, l'approche de Sayona est de cocréer des projets structurants en partenariat avec les communautés.

Sayona bâtit ses projets avec et pour les communautés locales. À preuve, 90 % des emplois sont comblés par des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 33 % de femmes. De même, depuis le 1er janvier 2022, plus 40 millions $ ont été investis à ce jour auprès des fournisseurs de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le développement du Complexe Lithium Amérique du Nord, c'est ici et maintenant

Finalement, Sayona a lancé auprès de ses employés une campagne menant au démarrage des opérations du Complexe LAN. Cette campagne vise à créer un momentum et une cohésion encore plus grande, inspirer le travail d'équipe et générer de la fierté pour ce projet qui aura un impact direct sur la transition énergétique.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

