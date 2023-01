Le ministre des Transports du Canada a effectué une visite à Lac-Mégantic pour rencontrer des membres de la communauté et des élus de la région





LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 janv. 2023 /CNW/ - À la suite de la tragédie du 6 juillet 2013 qui a fait 47 victimes, le gouvernement du Canada s'est engagé à construire une voie de contournement pour faire sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Ce projet reste une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, se sont rendus à Lac-Mégantic afin de rencontrer des membres de la communauté. Ils ont saisi l'occasion pour s'informer de leurs besoins et entendre leurs préoccupations, en plus de réitérer leur appui indéfectible à la construction de la voie de contournement, et ce, le plus tôt possible.

Lors de cette visite, le ministre et la secrétaire parlementaire ont également rencontré la mairesse de la Ville de Lac-Mégantic, Julie Morin, le député provincial de la circonscription de Mégantic, François Jacques, ainsi que le maire de Nantes, Daniel Gendron, et le maire de Frontenac, Gaby Gendron. En plus de discuter des prochaines étapes menant à la réalisation du projet, le ministre a aussi souligné l'importance de maintenir la sécurité ferroviaire, d'avoir un dialogue avec les citoyens et d'atténuer les impacts environnementaux.

Le ministre a également profité de son passage à Lac-Mégantic pour visiter le site identifié pour la voie de contournement qui fera en sorte que les trains quittent définitivement le centre-ville de Lac-Mégantic.

« Il était important pour moi de me rendre à Lac-Mégantic aujourd'hui pour rassurer la communauté du soutien continu de notre gouvernement. Je suis déterminé à continuer de travailler avec tous les partenaires pour mener à bien ce projet. »

