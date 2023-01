Le Grand Rabbin d'Israël affirme que le steak cultivé par Aleph Farms est casher





Aleph Farms, la première entreprise de viande cultivée à produire des steaks directement à partir de cellules animales non génétiquement modifiées, annonce aujourd'hui que le Grand Rabbin israélien, David Baruch Lau, a décidé que son steak cultivé était casher, ce qui signifie que sa consommation est autorisée par les Juifs en vertu de la loi religieuse. Cette décision, qui vient du chef du Grand Rabbinat, un conseil rabbinique des certifications religieuses dans le judaïsme, ouvre la porte à Aleph Farms pour recevoir un certificat casher avant sa commercialisation plus tard cette année.

« Cette décision est significative non seulement pour Aleph Farms en tant qu'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie de la viande cultivée. Elle jette les bases d'un discours public inclusif sur le carrefour entre la tradition et l'innovation dans notre société. Chez Aleph, nous innovons afin de fournir une nutrition de qualité à chacun, en tout lieu et en tout temps, au service des gens et de la planète, et cela inclut les personnes ayant des traditions culinaires différentes », déclare Didier Toubia, cofondateur et PDG d'Aleph Farms. « Nous sommes ravis que davantage de groupes de personnes puissent profiter de nos produits quelle que soit leur religion, ce qui nous aide à faire progresser notre vision inclusive de la sécurité alimentaire et à puiser dans différentes cultures alimentaires à travers le monde ».

Cette décision indique que les autorités religieuses sont disposées à certifier les produits carnés cultivés comme adaptés à la consommation et ouvre la voie de l'avenir alors qu'Aleph Farms travaille pour obtenir la certification casher pour son usine de production à Rehovot et ses produits individuels. Aleph Farms est également en contact avec les autorités musulmanes, hindous et d'autres autorités religieuses pour certifier ses produits comme une option alimentaire viable pour les groupes qui ont des pratiques religieuses différentes.

La taille du marché mondial du boeuf casher devrait atteindre environ 100,85 milliards USD d'ici 2030. La préférence croissante pour le boeuf casher dans des pays clés tels que les États-Unis, la France et Israël, qui ont les populations juives les plus élevées et qui représentent plus de 86 % de la population juive mondiale, est la force motrice du marché. En 2021, environ 73,9 % de la population israélienne était juive, ce qui en fait un marché clé pour le boeuf casher. Cette décision indique qu'au moment du lancement sur le marché israélien, attendu dans un proche avenir, les autorités locales confirmeront probablement que les steaks cultivés par Aleph Farms sont casher, permettant aux Juifs qui observent la cacheroute de les intégrer à leur alimentation.

Aleph Farms travaille en étroite collaboration avec les organismes de réglementation du monde entier pour préparer le lancement commercial de son premier produit, un steak de boeuf cultivé en fines tranches. La société prévoit également de produire différentes coupes de steak ainsi que de collagène cultivé grâce à des capacités propriétaires supplémentaires. Dans tous les cas, les produits d'Aleph Farms sont produits à partir de cellules initiales qui proviennent d'un oeuf fécondé, provenant d'une vache Black Angus de première qualité nommée Lucy, qui vit dans une ferme d'élevage en Californie. À partir d'une collecte unique d'oeufs fécondés de Lucy, Aleph Farms peut développer des milliers de tonnes de viande cultivée sans ingénierie ni immortalisation des cellules, évitant ainsi l'abattage et agissant dans le cadre d'une solution inclusive pour des systèmes alimentaires durables et sûrs.

Aleph Farms cultive des steaks de boeuf à partir de cellules non génétiquement modifiées et non immortalisées, isolées à partir d'une vache vivante, sans avoir à abattre l'animal et avec un impact considérablement réduit sur l'environnement. L'entreprise a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub créé par le Groupe Strauss, et le professeur Shulamit Levenberg du Technion - Institut de technologie d'Israël. Sa vision est de fournir une alimentation inconditionnelle à tous, en tout temps, et en tout lieu. Pour en savoir plus, suivez Aleph Farms sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou consultez le site www.aleph-farms.com. Accédez au dossier de presse d'Aleph Farms ici.

