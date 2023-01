47 nouveaux logements abordables à Whitehorse





WHITEHORSE, YT, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon (SHY), Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales, Laura Cabott, mairesse de Whitehorse, et la société Wildstone Construction and Engineering Ltd, ont annoncé un investissement combiné de 21 millions de dollars pour soutenir la création de 47 logements abordables pour les familles, les personnes âgées et les personnes seules actuellement sur la liste d'attente de la SHY.

L'ensemble résidentiel communautaire sera situé au 401, rue Jeckell, et sera exploité par la SHY. L'immeuble comprendra 14 studios, 16 logements de 1 chambre, 12 logements de 2 chambres et 5 logements de 3 chambres. Ces unités seront destinées aux familles, aux personnes âgées et aux personnes seules à faible revenu et vulnérables qui ont besoin d'un logement stable et abordable. Parmi ces logements, 9 présenteront peu d'obstacles et seront accessibles.

Le financement fourni pour l'ensemble est le suivant :

5,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, aux termes de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et le Yukon dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

15,8 millions de dollars du gouvernement territorial, par l'entremise de la SHY.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin, nous investissons dans le logement abordable ici, à Whitehorse, et partout au pays. Grâce à nos efforts combinés, nous créons 47 logements abordables pour venir en aide aux personnes dans le besoin au Yukon. Ce faisant, nous améliorons le bien-être économique et social de la collectivité. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, au Yukon. Ce projet est un véritable témoignage de notre collaboration pour renforcer nos communautés. Bien qu'il nous reste beaucoup de travail à accomplir, je suis heureux de constater un autre progrès significatif et tangible dans la création d'un parc de logements pour les personnes âgées, les familles et les personnes seules du Yukon, tout en créant de nouveaux emplois et en stimulant l'économie locale. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

" Il est vraiment remarquable de voir un ajout aussi important au parc de logements abordables de Whitehorse avec l'achèvement du complexe résidentiel du 401 Jeckell. Ces 47 nouvelles maisons à Whitehorse offriront aux Yukonnais à faible revenu un logement stable et abordable. Ce projet marque également un progrès dans nos efforts pour donner suite aux recommandations du plus récent rapport de la vérificatrice générale sur le logement. En outre, il contribue à la réalisation des objectifs en matière de logement énoncés dans le Plan d'action pour le logement et la Stratégie nationale sur le logement. Par-dessus tout, ce nouveau complexe offre des logements accueillants qui renforcent les fondements d'une communauté florissante et sûre." - L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon

"Ce complexe d'habitation moderne et efficace à usage mixte répond au besoin pressant de logements sûrs et abordables, et donne également la priorité à l'accessibilité et à l'inclusivité pour nos Yukonnais les plus vulnérables. Il s'agit d'un exemple brillant de ce qui peut être accompli lorsque nous nous unissons pour bâtir des communautés plus saines et plus dynamiques. J'ai hâte de poursuivre notre travail de collaboration pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de logement sur le territoire. " - Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales

« Chacun des nouveaux immeubles collectifs signifie plus de logements pour les personnes au Yukon. Ces 47 nouveaux logements constituent une nouvelle étape pour garantir que nous disposons de logements appropriés et de qualité convenable pour les personnes dans tout le continuum du logement. En collaborant avec nos partenaires, nous pouvons concrétiser plus de projets comme celui-ci. » - Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir construire des infrastructures essentielles pour les familles du Yukon et aussi ravis de leur offrir des logements abordables. Nous tenons à remercier le gouvernement du Yukon, la Société d'habitation du Yukon et tous nos partenaires concepteurs, commerciaux et fournisseurs pour leur contribution et leurs efforts dans le cadre de ce projet. » - Wildstone Construction and Engineering Ltd

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement ( SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le gouvernement du Yukon a entrepris de mobiliser le public pendant la phase de conception de l'immeuble et a consulté la collectivité et les parties prenantes locales pour recueillir des commentaires. Parmi ces parties prenantes, citons :

a entrepris de mobiliser le public pendant la phase de conception de l'immeuble et a consulté la collectivité et les parties prenantes locales pour recueillir des commentaires. Parmi ces parties prenantes, citons : l'association des résidents du centre-ville de Whitehorse;



le comité de mise en oeuvre du Plan d'action en matière de logement;



le comité consultatif sur l'accessibilité de la SHY;



la Première Nation des Kwanlin Dün, le Conseil des Ta'an Kwäch'än et la Ville de Whitehorse .

. Le bâtiment a été conçu de façon à dépasser les exigences minimales de l'Office national de l'énergie du Canada en matière d'efficacité énergétique, contribuant ainsi au succès de la stratégie Notre avenir propre du Yukon .

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

