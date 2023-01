L'AJAC nomme le Mitsubishi Outlander Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada pour 2023





La plateforme offre une dynamique de conduite et une réactivité accrues.

Le modèle de base comprend le super contrôle intégral (S-AWC), 11 coussins gonflables en tête du segment, des sièges de 3 e rangée de série et des technologies de sécurité de pointe incluant le freinage automatique d'urgence en marche arrière

Les versions inférieures sont dotées d'un toit panoramique électrique, d'équipement télématique et de jantes de 20 pouces; la version intermédiaire comprend une liste d'équipements normalement réservés aux versions haut de gamme

Le choix du groupe motopropulseur comprend une impressionnante option hybride rechargeable

MISSISSAUGA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé que le Mitsubishi Outlander a été nommé « Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada pour 2023 ». Récemment entièrement redessiné et remanié, l'Outlander est le porte-étendard de la société. Il offre une sécurité, des performances confiantes et une allure distinctive et percutante tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

« Cette sélection est un honneur et une reconnaissance importante de la performance, du style et de l'enthousiasme que l'Outlander offre aux familles canadiennes », confirme Steve Carter, directeur général du marketing chez Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.« Mitsubishi continue d'offrir un bon rapport qualité-prix aux consommateurs en proposant une longue liste d'équipements de sécurité et de confort ainsi qu'une fiabilité remarquable dans toutes ses versions. Chaque Outlander offre un confort et une esthétique que l'on ne trouve habituellement que dans les versions supérieures. Par conséquent, les conducteurs canadiens ont choisi l'Outlander en nombre record. »

Les journalistes membres de l'AJAC, qui forment collectivement le groupe le plus estimé des médias professionnels de l'automobile au Canada, ont soumis plus de 1700 bulletins de vote au cours de presque toute une année civile. Comme ces dernières années, le programme du prix 2023 a pris en compte les véhicules nouvellement redessinés, rafraîchis et reconduits des années modèles précédentes, à condition qu'un nombre minimum de bulletins de vote ait été soumis par les journalistes de l'AJAC. Ces journalistes professionnels testent les entrées sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles dont les conducteurs canadiens font l'expérience, d'un océan à l'autre.

Le gagnant de la catégorie a été annoncé aujourd'hui au Salon international de l'auto de Montréal, élu parmi un groupe de trois véhicules finalistes dans chacune des 12 catégories. Désormais désigné meilleur véhicule dans sa catégorie, Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada, le Mitsubishi Outlander est en lice pour être nommé Véhicule utilitaire canadien de l'année 2023. Cet honneur sera révélé dans le cadre des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto de Toronto, le 16 février 2023.

Au sujet du Mitsubishi Outlander 2023

En tant que véhicule Mitsubishi le mieux équipé jamais vendu au Canada, l'Outlander offre une gamme impressionnante de systèmes avancés d'aide à la conduite de série et livrables afin d'accroître la commodité, la confiance et la sécurité du conducteur.

Le tout nouveau Outlander est propulsé par un moteur à essence de 2,5 litres à quatre cylindres combiné à une boîte à variation continue. La consommation de carburant de ce véhicule est de 9,7 L (ville) / 7,9 L (route) / 8,9 L (combinée).

Le super contrôle intégral (S-AWC) de Mitsubishi, dérivé des victoires en rallye, est offert de série à partir de la version de base. Ce système offre aux conducteurs six modes de conduite pour la traction intégrale à commande électronique, permettant aux conducteurs de se sentir plus en confiance dans toutes les conditions routières.

Le tout nouveau Outlander PHEV est propulsé par deux moteurs électriques améliorés à traction intégrale (114 ch pour le moteur avant et 134 ch pour le moteur arrière) avec S-AWC (super contrôle intégral) qui assure une distribution idéale du couple longitudinal, garantissant ainsi sécurité, sûreté et confort dans toutes les conditions routières.

L'autonomie accrue est assurée par une nouvelle batterie de traction de plus grande capacité ainsi que par un réservoir de carburant plus grand. L'autonomie en mode tout électrique a été portée à 61 km, tandis que l'autonomie totale a été augmentée à 687 km.

Les familles peuvent être assurées qu'un large éventail de caractéristiques d'aide à la conduite et de sécurité sont offertes de série, y compris l'atténuation de collision avant, le freinage d'urgence automatique en marche arrière, la surveillance des angles morts, l'avertisseur de sortie de voie, la surveillance de l'état du conducteur, l'alerte de circulation transversale arrière, les feux de route automatiques, le contrôle en descente, l'assistance à la stabilité de la remorque et 11 coussins gonflables en tête du segment.

Chaque Outlander 2023 est livré avec l'une des meilleures garanties de l'industrie : une garantie limitée de 10 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur, une garantie limitée de véhicule neuf de 5 ans/100 000 km et un programme d'assistance routière de 5 ans/kilométrage illimité. Le tout nouveau Outlander PHEV 2023 bénéficie en outre d'une garantie limitée de 10 ans/160 000 km sur la batterie au lithium-ion

(Veuillez vous reporter à https://www.mitsubishi-motors.ca/ pour les détails complets et les avis de non-responsabilité)

Au sujet de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada , inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. Grâce à sa gamme de véhicules composée de la sous-compacte Mirage, du multisegment sous-compact RVR, du véhicule utilitaire sport compact Eclipse Cross, du véhicule utilitaire sport compact Outlander et Outlander PHEV, VVMC soutient ses concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés.

