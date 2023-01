Geneviève Rossier nommée directrice générale de la Coopérative nationale de l'information





QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La journaliste et gestionnaire d'expérience Geneviève Rossier est nommée à la direction générale de la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), qui regroupe six médias régionaux du Québec et de l'Est ontarien, ainsi qu'un nouveau média d'information pour enfants.

« Le conseil d'administration est fier de pouvoir compter sur une dirigeante aussi expérimentée, qui connait le monde des médias d'information de manière approfondie, afin d'occuper bientôt la direction générale de notre organisation, déclare Louis Tremblay, président du conseil. Mme Rossier nous a aussi démontré qu'elle partage nos valeurs coopératives et qu'elle épouse complètement notre approche de gestion participative. »

La nouvelle directrice générale entrera en fonction dans quelques semaines et elle aura ainsi l'occasion d'assumer la transition en compagnie du directeur général actuel, Stéphane Lavallée, qui a annoncé son départ il y a quelques mois et quittera ses fonctions à la fin mars.

« En 2019, dit Geneviève Rossier, la Coop de l'information a su inventer un modèle pour sauver une immense richesse du Québec: un réseau d'information indépendant de proximité, un gage de cohésion sociale des communautés. C'est avec beaucoup d'humilité, poursuit-elle, que je me joins à une équipe qui a su rebondir. J'ai hâte de poursuivre avec elle le chemin déjà bien amorcé de la transition numérique de CN2i et je remercie le C.A. de me faire confiance. »

Mme Rossier est présentement directrice du service français de l'agence de presse La Presse Canadienne. Elle cumule 30 ans d'expérience en journalisme, dont une participation de premier plan à des projets de transformation numérique. Elle a été journaliste à Radio-Canada avant de devenir rédactrice en chef du Téléjournal en 2003, la même année où elle reçoit le Prix Judith-Jasmin pour son travail d'enquête. Elle occupera tour à tour la direction de l'information numérique à la société d'État et la direction générale du service numérique, où elle crée avec son équipe la plateforme Tou.tv. Elle poursuit ensuite son parcours chez TC Média, à la Place des arts et à BAnQ (Bibliothèque et archives nationales du Québec).

CN2i, aussi connu sous le vocable Les coops de l'information, regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, Les as de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. La coopérative de solidarité compte environ 350 membres travailleurs.

SOURCE Coopérative Nationale de l'Information Indépendante (CN2i)

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 16:53 et diffusé par :