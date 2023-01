79e Congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix innovation à EBC inc.





QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 79e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le prix Innovation à EBC Inc. Le Prix Innovation valorise les efforts des membres de l'ACRGTQ dans la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité de leur organisation. Le prix Innovation est commandité cette année par Travelers.

Avec le projet du Poste Saint-Michel, l'équipe d'EBC était face à un chantier à caractère répétitif piloté par la construction de plus de 500 éléments de béton comparables. Les standards d'assurance qualité demandés allaient considérablement densifier le processus de compilation des données requis. Face à cette problématique, une approche LEAN est adoptée.

L'accent est mis sur la numérisation des procédés ainsi que sur l'entrée unique de la donnée. Les rapports sont achevés et signés sur des tablettes électroniques à la disposition des différents intervenants. L'information en elle-même peut alors être stockée sur une base de données centralisée. Une même entrée sert au suivi de la qualité et à la création d'une multitude de visualisations du chantier.

Un procédé automatisé permettant la connexion entre les logiciels de gestion de donnée, de planification et de visualisation est ensuite mis en place. Le mode de gestion utilisé est axé sur un processus de codification des éléments mettant de l'avant la réalité sur le chantier, et ce, dès la soumission, pérennisant le cycle de vie des données tout au long du projet.

Le passage de l'appel d'offres vers l'exécution s'en trouve fortement amélioré et il devient facile de tirer parti de toute l'information disponible via l'établissement d'indicateurs clés de Performance 5D et des animations 4D.

Pour l'ACRGTQ, la remise de ce prix est une façon de promouvoir l'innovation sur les chantiers de construction de génie civil et voirie tout en mettant en valeur les entreprises membres de l'ACRGTQ.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

