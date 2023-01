Fady Dagher assermenté comme directeur du Service de police de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a procédé à l'assermentation, à la passation des pouvoirs et à la prestation des serments de M. Fady Dagher à titre de nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour un mandat de sept ans, lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue aujourd'hui au marché Bonsecours. Fady Dagher devient ainsi le 42e directeur du SPVM et le premier issu de la diversité.

Cette assermentation fait suite à la recommandation du comité de sélection, le 25 novembre 2022, de nommer M. Dagher à la direction du SPVM. Le comité de sélection était formé de Julie Meunier, chef de division de la dotation des cadres à la Ville de Montréal, Martin Prud'homme, directeur général adjoint - sécurité urbaine et conformité, Alain Dufort, directeur général adjoint - service aux citoyens, Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, Aref Salem, chef de l'Opposition officielle, et Beny Masella, maire de la Ville de Montréal-Ouest.

La Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, le comité exécutif, le conseil municipal et le conseil d'agglomération se sont tous prononcés en faveur de cette nomination. À la suite de l'approbation de sa nomination par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec, Fady Dagher est entré en fonction en tant que directeur du SPVM le 19 décembre 2022.

« Aujourd'hui est un jour déterminant pour l'avenir de la sécurité publique de la métropole. L'arrivée de Fady Dagher à la tête du SPVM marque un nouveau chapitre de la longue histoire du SPVM, qui fait face à une société et à des enjeux de sécurité urbaine en pleine transformation. Sa capacité de mobilisation et son sens de l'innovation, alliés à l'expertise du SPVM et à la vision de notre administration, nous permettront de déployer un modèle de sécurité urbaine à l'image de Montréal, adapté aux besoins de la population. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement l'ensemble des membres du SPVM qui, au quotidien, veillent à notre mieux-être », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le choix de Fady Dagher émane d'une vaste consultation publique et de plusieurs groupes de discussion avec diverses parties prenantes. Cela exprime tout le sérieux de la démarche et le souci de trouver la personne qui sera à même de continuer à faire évoluer positivement le SPVM. La feuille de route de Fady Dagher est impressionnante. Durant ses 25 ans passés au SPVM, il a su gravir les échelons avec aplomb et professionnalisme. Sa conviction profonde en un nécessaire équilibre entre prévention et répression, et son ouverture à la diversité, contribueront à accélérer le déploiement de notre modèle montréalais de sécurité urbaine », a ajouté Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Étapes du processus de nomination

En vertu de l'article 108 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C11.4), la nomination du directeur du Service de police de la Ville de Montréal est une responsabilité que le gouvernement du Québec exerce sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel a préalablement consulté le conseil de la Ville et la Commission de la sécurité publique à ce sujet.

Rappelons la démarche qui a été faite au niveau municipal pour entériner la sélection de Fady Dagher :

25 mars 2022 : un processus de recrutement, mené par le Service des ressources humaines (SRH), a été initié par l'affichage du poste de directrice ou directeur du SPVM;

un processus de recrutement, mené par le Service des ressources humaines (SRH), a été initié par l'affichage du poste de directrice ou directeur du SPVM; 19 avril 2022 : bonification du processus de recrutement par la réalisation d'une consultation publique pour déterminer le « profil idéal » du poste ; la consultation comprenait une enquête d'opinion, en plus de sept groupes de discussion avec différentes parties prenantes (telles que des résidentes et des résidents de Montréal, des jeunes, du personnel du SPVM et de son syndicat, des organismes communautaires et des commerçants);

bonification du processus de recrutement par la réalisation d'une consultation publique pour déterminer le « profil idéal » du poste ; la consultation comprenait une enquête d'opinion, en plus de sept groupes de discussion avec différentes parties prenantes (telles que des résidentes et des résidents de Montréal, des jeunes, du personnel du SPVM et de son syndicat, des organismes communautaires et des commerçants); Du 28 juillet au 8 septembre 2022 : déroulement de la consultation publique;

: déroulement de la consultation publique; 4 octobre 2022 : dépôt et présentation du rapport de consultation publique à la Commission de la sécurité publique;

dépôt et présentation du rapport de consultation publique à la Commission de la sécurité publique; 12 octobre au 4 novembre 2022 : affichage du poste de directrice ou directeur du SPVM;

affichage du poste de directrice ou directeur du SPVM; Novembre 2022 : entrevues de sélection;

entrevues de sélection; 24 novembre 2022 : présentation du processus de sélection et de la personne retenue à la Commission de la sécurité publique;

présentation du processus de sélection et de la personne retenue à la Commission de la sécurité publique; Novembre 2022 : adoptions de résolutions du comité exécutif (25 novembre), du conseil municipal (29 novembre) et du conseil d'agglomération (29 novembre);

adoptions de résolutions du comité exécutif (25 novembre), du conseil municipal (29 novembre) et du conseil d'agglomération (29 novembre); Décembre 2022 : Approbation de la nomination de Fady Dagher par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec;

Approbation de la nomination de Fady Dagher par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec; 19 janvier 2023 : Assermentation de Fady Dagher à titre de directeur du SPVM.

