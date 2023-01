Le Salon de l'Auto de Montréal ouvre ses portes du 20 au 29 janvier au Palais des congrès : survol de la programmation et des nouveautés





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM), présenté par iA assurance auto et habitation, ouvre ses portes du 20 au 29 janvier au Palais des congrès pour présenter aux visiteurs les nouveautés et innovations des constructeurs participants, éblouir les amateurs par des véhicules exclusifs provenant de collections privées et guider les choix des consommateurs par les offres des manufacturiers et exposants.

Cette 78e édition marque le retour de l'événement après une pause forcée de 2 ans. Elle se fait dans un contexte particulier pour l'industrie automobile et par conséquent, l'édition 2023 en sera une à plus petite échelle. Par contre, les constructeurs sont enthousiastes à l'idée de présenter leurs nouveautés à un public qui n'a pas eu la chance de les voir en concession ni dans de grands événements. Luis Pereira, directeur-exécutif du SIAM invite les visiteurs à se déplacer : « L'événement est reparti! Plusieurs n'ont pas eu la chance de voir de nouveaux modèles depuis longtemps. Voici le moment de se rattraper. Nous présentons des nouveautés, dont certaines même disponibles en essai routier. » C'est le grand retour du rendez-vous de l'automobile pour 10 jours !

Le plus grand nombre de véhicules verts jamais présentés dans un événement public au Québec

Le virage est fait, c'est indéniable. Toutes les marques automobiles grand public présenteront des véhicules électriques ! Cette année, 67 véhicules verts, électriques, électriques branchables, hybrides et à hydrogène seront exposées. Dans leurs espaces, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hyundai, Kia, Nissan, Subaru, Toyota, Lexus, Mini et VinFast présenteront leurs nouveautés électriques tant attendues. Même les gens de chez Tesla Laval seront sur place avec 2 véhicules. « Le SIAM est le meilleur endroit pour découvrir et voir tous les véhicules verts. Et c'est comme ça qu'on va faire rouler le Québec électrique, explique Martin Taillandier, président du Salon de l'Auto.

Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec

En collaboration avec CAA-Québec, le Salon offrira encore une fois cette année l'occasion aux visiteurs de se lancer dans les essais routiers des véhicules électriques ou hybrides branchables dans les rues de Montréal. La liste des véhicules disponibles est affichée au salonautomontreal.com et les conducteurs veulent en faire l'expérience pourront s'inscrire gratuitement lors de leur arrivée au Salon de l'Auto.

Attractions spéciales : un nombre record de véhicules exotiques

20 véhicules de l'impressionnante collection de Luc Poirier seront présentés au grand public pour la première fois, incluant une douzaine de Ferrari telle que la 288 GTO, LaFerrari Aperta, les F40 et F50 sans oublier quelques Porsche et la toute nouvelle McLaren Artura. Le concessionnaire de véhicules de prestige Automobiles Etcetera sera également sur place pour présenter une dizaine de véhicules, dont 2 Bugatti, une Maserati et une Rolls Royce Phantom. Les amateurs de tuning seront choyés avec 8 voitures Shelby, incluant la magnifique Daytona. Lamborghini Montréal est également sur place et présente en primeur la toute nouvelle et impressionnante Lotus EMIRA 2024. En tout, ce sont 45 véhicules d'exception.

Un nouveau partenaire présentateur

iA Groupe financier devient le présentateur officiel pour les trois prochaines années à la suite d'une entente conclue avec le SIAM. L'implication du groupe, par l'entremise de ses filiales iA Assurance auto et habitation et iA Financement Auto, ainsi que de sa division iA Services aux concessionnaires, survient alors que l'industrie automobile traverse une période particulièrement difficile. Ce partenariat représente un geste de confiance, mais aussi, un engagement pour les futures éditions du SIAM.

Les organisateurs du SIAM sont ravis de cette entente : « Nous remercions Isabelle Blackburn et toute la haute direction de iA Groupe financier pour ce geste de confiance envers notre événement et la vision que nous en avons pour le futur », mentionne Denis Dessureault, vice-président exécutif du SIAM.

« Chez iA Groupe financier, nous tenons à soutenir l'industrie des concessionnaires et à y apporter une contribution positive. C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que nous serons au côté de l'équipe du Salon International de l'Auto de Montréal comme partenaire officiel pour l'édition 2023. Bon Salon à tous! », conclut madame Blackburn.

Les billets pour le Salon de l'Auto sont en vente en ligne et sur place. Télécharger la toute nouvelle application du Salon de l'Auto pour optimiser votre visite. Elle est disponible gratuitement sur les plateformes Apple Store et Google Play.

À propos de la 78e édition du Salon de l'Auto

iA Auto et habitation présente le Salon International de l'Auto de Montréal 2023 du 20 au 29 janvier, en collaboration avec Le Journal de Montréal. L'événement est organisé par la Corporation des Concessionnaires d'Automobiles de Montréal (CCAM).

