Le PDG de Q4 Inc. parle de la stratégie 2023





Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux, a récemment donné une entrevue à Cantech Letter, un magazine techno parmi les plus consultés.

Dans cette entrevue, D. Heaps explique comment la croissance exponentielle de Q4 depuis sa fondation en 2006 aide les clients à obtenir de précieux renseignements au moyen de la plateforme exclusive Capital Connect. Près de 3000 clients entre micro et méga-capitalisation tirent profit d'un portefeuille qui englobe l'analyse comportementale, le ciblage de nouvelle génération et la gestion de site web.

« Notre objectif pour 2023 est de mener à bien notre plan de croissance, d'obtenir de bons résultats de trésorerie au T3 et d'enregistrer un EBITDA positif au T4 » a déclaré D. Heaps. « Je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés au deuxième semestre de l'exercice 2022 et des bénéfices que nous comptabilisons à ce jour. Le plus dur est derrière nous et l'effet de ces changements sera visible au T4 et ira en s'amplifiant en 2023 ».

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 est basée à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus sur Q4, veuillez visiter www.q4inc.com.

