Sous-traitance chez Vidéotron : la FTQ adopte une résolution pour les droits des travailleuses et travailleurs outre-mer





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Un sous-traitant de Vidéotron, Xceed, propriété du gouvernement égyptien, a menacé de représailles les participants d'un mouvement visant à dénoncer et améliorer les conditions de travail des personnes employées. De plus, il a sévi contre des organisateurs de ce mouvement. La FTQ a adopté cet après-midi une résolution pour venir en appui à ces personnes salariés et tout faire pour que ça n'arrive pas de nouveau.

« C'est normal que la FTQ dénonce publiquement la situation actuellement vécue par les travailleuses et travailleurs d'Xceed, de même que toute situation similaire de sous-traitance portant atteinte aux droits de la personne », de déclarer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Il ne faut pas oublier que le gouvernement fédéral et la Banque de l'infrastructure du Canada ont prévu injecter plus de 8 milliards de dollars dans les entreprises de télécommunications canadiennes sous forme de subventions et de prêts pour le déploiement d'Internet haute vitesse d'ici 2027.

La FTQ fera pression sur les gouvernements du Québec et du Canada afin qu'ils prennent les moyens nécessaires pour que les entreprises ayant recours à la sous-traitance internationale agissent dans le respect des droits humains et des droits des travailleuses et travailleurs, incluant le droit d'association, le droit à la négociation et le droit de faire des moyens de pression.

« Plusieurs des entreprises canadiennes de télécommunication qui reçoivent ces subventions ont recours à des sous-traitants dans des pays où les droits humains fondamentaux en matière de travail sont régulièrement bafoués. On ne peut pas rester silencieux! », de conclure le président du SCFP-Québec.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

