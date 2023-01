La secrétaire parlementaire Julie Dabrusin annonce l'ajout de bornes de recharge pour VE en Colombie-Britannique et la mise en place d'un guichet unique pour les demandes liées aux infrastructures pour VEZ





VANCOUVER, BC, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports pour atteindre nos objectifs climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les gens de tous les coins du pays d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE).

Page d'accueil sur les infrastructures pour VEZ

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a lancé aujourd'hui une nouvelle page d'accueil intégrée pour les infrastructures relatives aux véhicules à émission zéro (VEZ) , au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson.

La page d'accueil sur les infrastructures pour VEZ est une initiative de renforcement de la présence Web mise sur pied par RNCan visant à fournir de l'information sur les programmes fédéraux qui appuient l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et de stations de ravitaillement en hydrogène. Cette page d'accueil, élaborée par Ressources naturelles Canada (RNCan) en collaboration avec Infrastructure Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), regroupe les volets du programme fédéral, y compris le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ), l' Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la BIC et le Fonds pour le transport en commun à zéro émission d'Infrastructure Canada. Cette page Web aidera les Canadiens à trouver les bornes de recharge qui sont accessibles au public et financées par le gouvernement fédéral d'un océan à l'autre.

Afin de veiller à ce que les entreprises et les organisations du Canada aient accès à un financement fédéral global pour leurs projets d'infrastructure liés aux VEZ, RNCan et la BIC ont élaboré une évaluation préliminaire des infrastructures qui permettra de déterminer les possibilités de financement qui répondent le mieux à leurs besoins. Ce nouveau guichet unique est le fruit d'une étroite collaboration entre RNCan et la BIC qui s'inscrit dans le cadre de leur engagement conjoint de contribuer à l'installation de 50 000 bornes de recharge et stations de ravitaillement en hydrogène supplémentaires.

Nouvelles bornes de recharge pour VE à Vancouver

La secrétaire parlementaire Dabrusin a également annoncé l'octroi de 280 000 $ à PCI Developments pour l'installation de 75 bornes de recharge pour VE dans deux immeubles résidentiels à logements multiples de Vancouver.

Grâce au financement du PIVEZ de RNCan, les bornes de recharge seront accessibles pour les Vancouvérois d'ici novembre 2023. PCI Developments a également injecté plus de 280 000 $ dans ce projet, ce qui en porte le coût total à plus de 560 000 $.



Depuis 2016, le gouvernement du Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de Canadiens à faire la transition vers un VEZ. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a approuvé des dépenses pour soutenir l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge pour VEZ.

Le budget de 2022 prévoyait 400 millions de dollars supplémentaires pour RNCan et 500 millions de dollars en financement par le biais de la BIC, ce qui contribue à faire progresser le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge pour VE d'ici 2027. Le gouvernement a également annoncé un financement de 1,7 milliard de dollars pour la prolongation du programme Incitatif pour l'achat de véhicules zéro émission jusqu'en mars 2025 et l'élargissement des types de modèles de véhicules admissibles au programme afin d'inclure davantage de modèles de véhicules, notamment les fourgonnettes, les camions et les véhicules utilitaires sport (VUS).



Ces investissements visent à atteindre l'objectif du Canada de veiller à ce que tous les nouveaux véhicules passagers vendus au Canada soient des VEZ d'ici 2035 et que tous les véhicules moyens et lourds vendus soient des VEZ d'ici 2040, dans la mesure du possible. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme l'énergie propre ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le pays à atteindre ses cibles ambitieuses de lutte contre les changements climatiques, porteuses d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« J'étais ravie d'annoncer ce soutien fédéral pour l'installation de 75 nouvelles bornes de recharge pour VE dans deux immeubles résidentiels à logements multiples de Vancouver. De tels projets sont essentiels pour réduire les émissions, offrir aux Canadiens un accès à des bornes de recharge et créer des emplois durables. Le gouvernement du Canada appuie ces projets indispensables grâce à un ensemble de ressources numériques nouvellement amélioré qui lui permet d'obtenir des fonds des ministères fédéraux et de la Banque de l'infrastructure du Canada. »

Julie Dabrusin,

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Investir dans des infrastructures qui accélèrent la transition du Canada vers la carboneutralité est un élément clé du mandat de la Banque de l'infrastructure du Canada. Grâce à des initiatives comme le programme de prêt de véhicules zéro émission et l'investissement de 500 millions de dollars annoncé récemment pour des infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène, la Banque agit rapidement et à grande échelle pour mener à bien cette transition. En collaborant avec des partenaires des secteurs public et privé et en travaillant en tandem avec Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux, la Banque fait des progrès importants pour réduire l'intensité carbonique dans le secteur canadien des transports. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« PCI Developments est reconnu pour l'édification de communautés qui priorisent des modes de vie et des choix de transport durables. Nous collaborons avec Ressources naturelles Canada et CleanBC afin d'installer des bornes de recharge pour VE dans plusieurs de nos nouveaux complexes de la région métropolitaine de Vancouver, y compris à deux de nos immeubles résidentiels de Vancouver et au King George Hub, à Surrey. Le King George Hub, qui est une communauté polyvalente axée sur le transport en commun, sera doté de près de 800 bornes de recharge pour VE. En tout, les bornes de recharge pour ces trois projets de PCI Developments représentent un investissement commun de plus de six millions de dollars. »

Brad Howard

Directeur du développement, PCI Developments

