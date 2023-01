Le ministère saoudien de l'Économie et de la Planification s'associe à UpLink pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les climats arides





Le ministère saoudien de l'Économie et de la Planification (MEP), en collaboration avec UpLink, a lancé aujourd'hui un défi d'innovation conçu pour externaliser des solutions transformatrices, afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans les pays touchés par de faibles précipitations, la sécheresse et la désertification.

MEP et UpLink, la plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial, ont fait cette annonce lors de la réunion annuelle du Forum 2023 à Davos, dans le cadre des efforts de l'Arabie saoudite pour développer des solutions innovantes pour répondre aux défis les plus critiques du monde, grâce à la collaboration et à la coopération.

Le Food Ecosystems and Arid Climates Challenge est un appel mondial lancé aux entrepreneurs du secteur alimentaire, aux start-ups, aux entreprises sociales et aux petites et moyennes entreprises, pour soumettre des solutions intégrant des technologies basses ou élevées. Le groupe gagnant sera éligible pour obtenir 100 000 CHF pour développer et implémenter son entreprise dans des régions aux climats arides, tout en améliorant sa visibilité et son accès aux opportunités de réseautage. Il s'agit du premier de deux défis axés sur les systèmes alimentaires. Le second sera lancé ultérieurement en 2023 sur l'agriculture intelligente face au climat.

Annonçant le défi lors d'une conférence de presse, S.E. Faysal F. Alibrahim, ministre de l'Économie et de la Planification du Royaume d'Arabie saoudite, a déclaré : « Notre monde est confronté à un large éventail de défis socio-économiques majeurs, la sécurité alimentaire étant au premier rang de la liste des priorités.

« Le Royaume d'Arabie saoudite s'est pleinement engagé à être un accélérateur majeur d'innovation et à consacrer des ressources, pour responsabiliser et soutenir les entrepreneurs déterminés à relever le défi de la sécurité alimentaire, en l'occurrence dans les régions aux climats arides. »

Environ 828 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim, tandis que 2,3 milliards sont en situation d'insécurité alimentaire. En outre, 3,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine et on estime que la sécheresse déplacera 700 millions de personnes d'ici 2030.

Le défi vise à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer l'approvisionnement en aliments sains et nutritifs dans les régions arides, en soutenant des solutions à fort impact socio-économique, environnemental et éducatif pour renforcer les chaînes de valeur alimentaires locales.

Le soutien d'initiatives gouvernementales telles que le défi des écosystèmes alimentaires et des climats arides, nous rapproche de la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) 2, Zéro faim d'ici 2030.

Pour mener une approche pangouvernementale qui réalise les 17 ODD, le MEP a créé et dirige le Comité directeur du développement durable, qui coordonne les efforts du gouvernement dans le cadre de l'Agenda 2030 des ODD.

Depuis la création du Comité directeur du développement durable (CDDD), une structure de gouvernance a été opérationnalisée et présidée par S.E. Faysal Alibrahim et comprend 20 parties prenantes de haut niveau de diverses entités gouvernementales supervisant le programme ODD de l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite participe actuellement à la réunion annuelle 2023 du Forum économique mondial à Davos du 16 au 20 janvier, pour combler les clivages mondiaux et faciliter la stabilité à court terme tout en favorisant la réforme multilatérale et la transformation à long terme.

