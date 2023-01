La Banque de l'infrastructure du Canada et Arrow Technology Group s'associent pour la mise en place d'une infrastructure Internet haut débit appartenant à des Autochtones en Alberta





La construction est en cours pour brancher 20 communautés autochtones et 4 collectivités rurales à Internet haut débit

EDMONTON, AB , le 19 janv. 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et ATG Arrow Technology Group Limited Partnership (Arrow) ont officialisé leur entente afin que la BIC prête 8,1 millions de dollars pour la mise en place d'une nouvelle infrastructure Internet haut débit desservant les collectivités autochtones et rurales de l'Alberta. Cet investissement fait partie de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC, qui offre des solutions de prêt pour accélérer les projets d'infrastructures autochtones.

Le nouveau service Internet haut débit comblera un déficit d'infrastructure en branchant des ménages mal desservis dans 20 communautés autochtones et 4 collectivités rurales. Selon les termes de l'accord, Arrow est responsable de tous les aspects de la construction, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du nouveau service Internet haut débit. Les activités de construction ont déjà commencé pour établir l'infrastructure nécessaire à un accès équitable à l'éducation et aux services publics en ligne et au commerce électronique.

Le financement de la BIC s'ajoute au financement sous forme de subventions provenant du :

Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada

réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Fonds pour la large bande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Programme Brancher pour innover d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les communautés autochtones qui bénéficient du service Internet haut débit comprennent les Premières Nations du Traité no 8 et du Traité no 6, ainsi que les établissements métis, ce qui marque le premier investissement de la BIC pour combler les lacunes en matière d'infrastructure au sein des collectivités métisses.

En raison de la faible densité de population et du manque actuel d'infrastructures pour Internet haut débit dans les zones rurales, le coût de la connexion par ménage est très élevé. Les faibles taux de financement de la BIC permettent un développement plus rapide de la connectivité à l'Internet haut débit dans les collectivités non desservies et mal desservies, tout en permettant à Arrow de proposer des tarifs abordables à ses clients autochtones et ruraux.

Faits en bref :

L'infrastructure à déployer consiste à construire un réseau fédérateur à fibres optiques et une série de nouveaux projets « du dernier kilomètre » pour brancher les foyers.

Le service Internet haut débit offrira des vitesses de 50 à 300 Mbps et des données illimitées, améliorant ainsi les services de télécommunications pour les résidents, les entreprises et la prestation de services publics.

Dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la BIC investit dans des projets communautaires qui fournissent un service et un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones afin de combler le manque en matière d'infrastructure.

Citations

« Dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC, notre investissement de 8,1 millions de dollars avec Arrow Technology Group permet à une entreprise détenue majoritairement par les membres des Premières Nations d'étendre ses activités et ses services à 20 communautés autochtones et à 4 collectivités rurales en Alberta. Un nouvel accès à Internet haut débit comblera le fossé numérique, créera de nouvelles possibilités économiques et soutiendra les services publics comme la santé et l'éducation tout en renforçant les communautés. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Arrow Technology Group est déterminé à soutenir les communautés autochtones en apportant une connectivité à Internet haut débit dans leur région. Nous reconnaissons l'importance de combler le fossé numérique et nous nous engageons à fournir l'accès aux outils et aux ressources nécessaires pour réussir, en créant de nouvelles occasions sur les plans éducatif, social et commercial. Cette collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada nous permettra de brancher davantage de communautés autochtones et rurales de l'Alberta à Internet haut débit. »

Vaughn Paul, président, Arrow Technology Group Limited Partnership

« L'Internet a le pouvoir d'égaliser l'accès aux ressources et aux connaissances pour les communautés autochtones. Le succès de ces projets, rendus possibles par la Banque de l'infrastructure du Canada et Arrow Technology Group, aura un impact durable. En donnant accès aux mêmes ressources et aux mêmes possibilités que le reste de l'Alberta, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir meilleur pour ceux et celles qui ont été laissés pour compte. »

George Arcand Jr., chef de la Première Nation d'Alexander

« Notre gouvernement reconnaît que l'Internet haute vitesse n'est plus un luxe, mais un besoin. De plus en plus de services sont maintenant offerts en ligne, et tous les Canadiens et Canadiennes ont besoin d'une connexion fiable pour avoir accès aux services gouvernementaux, payer leurs factures et parler avec leur famille et leurs amis. L'annonce d'aujourd'hui contribue à combler l'écart de connectivité qui existe entre de nombreux Albertains des régions rurales et de nombreuses communautés autochtones, tout en créant des emplois bien rémunérés. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Pour en savoir plus :

www.cib-bic.ca

www.atg.net

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 12:22 et diffusé par :