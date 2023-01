Jazz Aviation célèbre sa douzième année parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, NS, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse par Mediacorp Canada Inc. pour la douzième année consécutive.

« Nous sommes fiers de notre longue histoire dans cette région et d'être un employeur de choix pour les gens de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Nous sommes honorés de cette reconnaissance, qui souligne notre milieu de travail sûr et inclusif, où le personnel dispose des outils nécessaires à son succès. »

Ces nominations spéciales visent à reconnaître les employeurs de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués sur les critères suivants : le lieu de travail proprement dit, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les autres congés, les communications avec le personnel, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'avions se concentrant exclusivement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de services de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale du monde entier. Ensemble, les filiales de Chorus fournissent des services de soutien qui englobent chaque étape du cycle de vie d'un avion régional, dont l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à forfait, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le seul exploitant de vols Air Canada Express. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. voljazz.ca

