Kaneka étend sa capacité de fabrication d'ARNm selon les BPF chez Kaneka Eurogentec S.A.





Kaneka Corporation (Siège social : Minato-ku, Tokyo ; Président : Minoru Tanaka)(TOKYO : 4118) a décidé d'accroître sa capacité de fabrication selon les BPF*1 d'ARN messager*2 chez Kaneka Eurogentec S.A. (Siège social : Liège, Belgique ; Président : Lieven Janssens), une société en propriété exclusive du groupe en Europe. Nous prévoyons de démarrer l'exploitation séquentiellement à partir de fin 2023 avec un investissement en capital de 2 milliards JPY et une capacité de production environ cinq fois supérieure à la capacité actuelle. Kaneka Eurogentec S.A. se développera en tant que principale société de l'ODFC*3 biopharmaceutique en vue de répondre à la forte demande mondiale d'ARNm.

L'ARNm, qui a fait l'objet d'une mise en oeuvre rapide dans les vaccins contre la COVID-19, devrait être utilisé non seulement dans les vaccins pour d'autres maladies infectieuses, mais aussi pour des produits thérapeutiques destinés à traiter des maladies génétiques, le cancer, ainsi que d'autres affections. La demande de fabrication d'ARNm selon les BPF va augmenter considérablement avec le développement actif de pipelines biopharmaceutiques par les sociétés pharmaceutiques dans le monde entier.

Kaneka Eurogentec S.A. est un ODFC de produits biopharmaceutiques inspecté par la FDA des États-Unis*4 qui dispose d'une technologie de calibre mondial pour la production d'ADN plasmidique*5 et de plus de 25 années d'expérience en matière de fabrication selon les BPF. L'entreprise fournit de l'ADN plasmidique, des protéines recombinantes, des oligonucléotides*6 et d'autres produits en tant que substances médicamenteuses pour des sociétés pharmaceutiques dans le monde entier. Par ailleurs, Kaneka Eurogentec S.A. a commencé à fournir des services de fabrication selon les BPF en 2020, et cette extension des capacités sera utilisée pour développer l'activité ODFC.

Concernant le domaine prioritaire des soins de santé, Kaneka continuera de fournir des solutions à l'échelle mondiale pour des problèmes de santé grâce à la croissance de son activité biopharmaceutique.

*1. BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) : Système permettant de garantir que des produits sont systématiquement fabriqués et contrôlés conformément à des normes de qualité. *2. ARNm : Molécule d'ARN qui est une information génétique transcrite de la synthèse de protéines provenant de l'ADN. Il est prévu qu'elle soit utilisée dans des vaccins et des produits thérapeutiques. *3. ODFC : Organisme de Développement et de Fabrication sous Contrat. *4. Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) : Agence gouvernementale des États-Unis s'occupant de l'homologation et de la surveillance des violations de produits qui pourraient être utilisés par les consommateurs dans leur vie quotidienne, notamment les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les médicaments vétérinaires et les jouets. *5. ADN plasmidique : Terme générique pour désigner les molécules d'ADN circulaire qui existent en dehors du noyau des bactéries comme E. coli et la levure, et qui sont transmises aux cellules filles par division cellulaire. Il est communément utilisé dans les processus de fabrication de produits biopharmaceutiques comme les protéines thérapeutiques et a été utilisé ces dernières années pour produire des médicaments génétiques et des vaccins. *6. Oligonucléotides : Séquences polymériques courtes de nucléotides (ARN ou ADN). Il sont utilisés comme substance médicamenteuse de produits thérapeutiques à base d'acides nucléiques.

[Description générale de Kaneka Eurogentec S.A.]

Siège social : Liège, Belgique

Président : Lieven Janssens

Description des activités : Fabrication et vente de protéines, d'acides nucléiques et de peptides pour des utilisations médicinales, de diagnostic et dans la recherche fondamentale

Année de création : 1985

Capital : 31 millions d'euros

Site Internet : http://www.eurogentec.com/

