Avis aux médias - Party d'avant-match devant les bureaux des comités patronaux de négociation - Les fédérations du réseau scolaire de la CSQ soutiennent leurs équipes de négociation

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour souligner la première rencontre de négociation dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives, les fédérations du réseau scolaire de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), tiendront un rassemblement, demain midi, dans la rue située devant les bureaux des comités patronaux de négociation, à Québec.

Les manifestantes et manifestants présents tiendront dans la rue une fête d'avant-match dans la plus pure tradition du football américain (camionnettes, hot-dogs sur barbecue, animation et ambiance festive au programme) pour démontrer leur soutien aux équipes de porte-parole dans la joute qui s'amorce aujourd'hui dans le cadre de la négociation des enjeux sectoriels en éducation.

À noter que les présidentes et présidents des fédérations prendront la parole. Ils seront également disponibles pour des entrevues.

« Les enseignantes et enseignants sont fébriles! Ils se préparent pour un match important qui devrait permettre d'améliorer leur réalité quotidienne. On veut que cette belle énergie porte notre comité de négo, mais aussi la partie patronale, vers la zone des buts. Pour retenir les profs et en attirer de nouveaux, pour réunir les conditions gagnantes pour que nos élèves réussissent, on devra rééquilibrer la composition de la classe, ajuster la taille des groupes et alléger la tâche! » - Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

« Notre équipe va demander des précisions aux négociateurs du gouvernement afin de mieux comprendre leur stratégie, car on dirait que le gouvernement veut reculer plutôt qu'avancer alors qu'il y a plusieurs problèmes à régler en éducation. L'heure est à l'action, le personnel de soutien scolaire ne doit pas demeurer sur la ligne de touche. Il faut donner un sérieux coup d'épaule pour s'assurer que les gens comprennent bien qu'il veut vraiment faire de l'éducation sa priorité. Pour l'instant, son plan de match est à l'opposé du nôtre. Il faudra que ça débloque si on veut échanger de façon constructive. » - Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

« C'est gonflés à bloc que nous amorçons cette nouvelle rencontre, persuadés d'obtenir du succès avec le plan de match que nous avons élaboré et que nous mettons au jeu. Nous sommes convaincus que nos stratégies permettront aux professionnel.les de l'éducation et à tout le personnel scolaire d'être gagnants. Elles permettront aux élèves de mieux s'épanouir et de vivre des parcours victorieux. Reste à savoir si le Conseil du trésor veut jouer dans la ligue des pros. » - Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

« Party d'avant-match pour souligner le début de la négociation en éducation »

12 h Rassemblement devant les bureaux des comités patronaux de négociation au 150, boulevard René-Lévesque Est



12 h 30 Animation festive



12 h 40 Brèves allocutions des présidences des fédérations :





- Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

- Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

- Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ



13 h Fin de l'événement

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

