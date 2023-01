LES MEILLEURS VÉHICULES AU CANADA EN 2023 ANNONCÉS DANS 12 CATÉGORIES PAR L'ASSOCIATION DES JOURNALISTES AUTOMOBILES DU CANADA





Les gagnants des catégories dans la course aux titres de Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année dévoilés au Salon international de l'auto de Montréal

TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui les véhicules que ses membres ont sélectionnés comme étant les meilleurs au Canada pour 2023 dans chacune des 12 catégories couvrant une multitude de segments comprennent les voitures, les véhicules utilitaires, les camionnettes et les véhicules électriques.

Suite à cette annonce, 11 constructeurs automobiles se rapprochent de l'ultime récompense, celle de la Voiture canadienne de l'année 2023 et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2023.

Hyundai est le seul constructeur automobile à remporter deux catégories cette année, l'Elantra N et la Ioniq 5 représentant deux offres solides, la première avec un moteur à combustion interne et la seconde dotée d'une motorisation électrique. Le Kia Telluride est gagnant dans sa catégorie pour la troisième fois, tout comme la Mazda3. Genesis n'est pas étrangère aux prix de la Voiture canadienne de l'année, puisqu'elle a remporté trois prix dans cette catégorie l'an dernier. Cette année, avec la G90, ce sont quatre modèles Genesis qui ont remporté leur catégorie respective au cours des deux dernières années.

Plus de 250 véhicules étaient admissibles à l'évaluation et au vote pour les prix de cette année, y compris tous les véhicules en vente: les véhicules nouvellement conçus, récemment rafraîchis et reconduits de l'année précédente étaient tous admissibles après avoir reçu un nombre minimum de bulletins de vote soumis par les journalistes de l'AJAC. Les données du vote ont été recueillies auprès de jurés experts basés de Vancouver à Halifax, qui ont évalué chaque véhicule sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont confrontés quotidiennement les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

"Les journalistes de l'AJAC ont soumis plus de 1700 bulletins de vote basés sur des essais en conditions réelles et ont produit la liste des gagnants présentée aujourd'hui en collaboration avec le Salon international de l'auto de Montréal", a déclaré Michel Crépault, président de l'AJAC. "En produisant ces résultats, nos journalistes membres ont fait preuve d'un dévouement féroce à leur métier, informant les conducteurs canadiens des véhicules dignes d'être considérés à l'achat en 2023."

Ces 12 véhicules sont désormais qualifiés pour être nommés Voiture canadienne de l'année 2023 ou Véhicule utilitaire canadien de l'année 2023. Ces prix seront remis lors du Salon international de l'auto du Canada à Toronto, le jeudi 16 février 2023.

Les gagnants de catégories Voiture canadienne de l'année 2023 sont:

La meilleure petite voiture au Canada en 2023

Mazda3

La meilleure voiture grand format de luxe au Canada en 2023

Genesis G90

La meilleure voiture de sport/performance au Canada en 2023

Hyundai Elantra N

Le meilleur petit véhicule utilitaire au Canada en 2023

Toyota Corolla Cross

Le meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada en 2023

Mitsubishi Outlander

Le meilleur véhicule utilitaire grand format au Canada en 2023

Kia Telluride

Le meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe au Canada en 2023

Lexus NX

Le meilleur véhicule utilitaire de luxe grand format au Canada en 2023

Volvo XC90

La meilleure camionnette intermédiaire au Canada en 2023

Ford Maverick

La meilleure camionnette pleine grandeur au Canada en 2023

Ram 1500

Le meilleur véhicule électrique au Canada en 2023

Hyundai IONIQ 5

Le meilleur véhicule électrique de luxe au Canada en 2023

BMW i4

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se concentrent sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et de veiller à ce que les consommateurs canadiens bénéficient de reportages factuels et éthiques sur l'automobile et ses enjeux. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année (CCOTY et CUVOTY), les Prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée

