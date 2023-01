Négociation à l'École nationale de police du Québec - Une entente de principe pour les membres du SFPQ





NICOLET, QC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est intervenue la nuit dernière entre la direction de l'École nationale de police du Québec (ÉNPQ), et le comité de négociation des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Au cours des prochains jours, les membres du SFPQ se prononceront sur l'entente intervenue entre les parties patronale et syndicale. Aucune information ne sera divulguée d'ici là afin que tous les membres puissent avoir les explications simultanément. Entre-temps, les moyens de pression entrepris au cours des dernières semaines sont suspendus.

« Après presque trois ans de négociation, nous sommes heureux d'avoir été en mesure de conclure une entente de principe satisfaisante pour les deux parties. L'importante mobilisation des membres a porté ses fruits. Je tiens également à remercier les membres de l'équipe de négociation pour le travail accompli », mentionne Frédérick Dagenais, président régional du SFPQ.

Rappelons que le contrat de travail des quelque 400 travailleuses et travailleurs à l'ENPQ, représentés par le SFPQ, est échu depuis le 31 mars 2020. Le SFPQ représente les personnes comédiennes, instructrices et oeuvrant dans les cuisines ainsi que différents emplois administratifs.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec. Quelque 31 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 27 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic dont font partie les membres de l'ÉNPQ.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 10:27 et diffusé par :