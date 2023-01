FourKites renforce son équipe de direction grâce à des vétérans de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement





FourKites, plateforme n°1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui avoir renforcé son équipe de direction grâce à la nomination d'un directeur de la Stratégie et d'un vice-président de la Réussite client mondiale. La position de leader de FourKites, sa croissance rapide et son dynamisme dans le marché de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement continuent de faire de la société la destination de choix des talents les plus prometteurs de l'industrie.

Fabrizio (Fab) Brasca a été promu au poste de directeur de la Stratégie de FourKites. M. Brasca a rejoint FourKites l'an passé au poste de vice-président exécutif de la Stratégie de marché et de l'industrie. En qualité de directeur de la Stratégie, il continuera de diriger les équipes de l'industrie de la société et d'assumer de nouvelles responsabilités, notamment la stratégie de la division des Alliances mondiales et la direction des fonctions avant-ventes et ingénierie de la valeur client de FourKites.

Rebecca Nerad a en outre rejoint FourKites au poste de vice-présidente de la Réussite client mondiale. Mme Nerad possède plus de 20 années d'expérience dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement, pour avoir occupé des postes de Réussite client dans des sociétés telles i2 Technologies, JDA Software et Bristlecone. Plus récemment, elle a occupé celui de vice-présidente de la Réussite client chez e2open, optimisant l'adoption des solutions, l'élargissement des gammes de solutions et leur maintien. Mme Nerad et son équipe resteront centrés sur l'instauration de relations étroites avec les clients et sur la création de valeur avec ceux-ci, au fur et à mesure de l'expansion de la société.

"Fab a joué un rôle pivot dans la formation de l'équipe industrielle de FourKites et l'élaboration d'une stratégie de commercialisation verticale. Sa connaissance de l'industrie et son partenariat avec les clients lui serviront bien alors qu'il aide FourKites à développer et mettre en oeuvre sa stratégie à plus grande échelle," affirme Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. "De plus, Rebecca est une personne extrêmement compétente; elle constitue un complément idéal pour notre culture d'entreprise, grâce à laquelle nous sommes fiers d'avoir su instaurer un véritable partenariat avec vos clients. Je suis impatient de travailler avec nos deux nouveaux collaborateurs et de parvenir à notre objectif: aider nos clients à atteindre 100% de visibilité dans tous les domaines," a-t-il ajouté.

FourKites continue d'attirer des talents industriels de haut niveau alors qu'elle est reconnue comme formidable endroit où travailler et innovateur pionnier du marché de la visibilité en temps réel. Ce mois-ci, FourKites a commencer à figurer dans la liste Built In des "Meilleurs endroits où travailler à Chicago" pour la troisième année consécutive, et dans la liste des "Formidables lieux de travail en Inde" du Great Places Institute pour la cinquième année de suite. L'entreprise a été reconnue pour sa capacité à résoudre les goulots d'étranglement complexes des clients d'entreprise, ayant été nommée plateforme n°1 des capacités critiques de visibilité des transports en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner pour sa capacité de mise en oeuvre et exhaustivité de vision la plus totale. FourKites a également obtenu le score le plus élevé parmi les entreprises Fortune 500 aux besoins complexes, selon le rapport sur les plateformes de capacités critiques de visibilité des transports en temps réel de Gartner. Parmi les autres honneurs figurent sa mention dans la liste des plus grandes compagnies d'affaires de Inc. Magazine, dans la catégorie Logistique et transports, sa désignation de "Pionnier de l'IA" par Everest Group, sa désignation de Fournisseur de premier plan en termes de technologies de la chaîne alimentaire 2022, la désignation de Premier fournisseur en termes d'écologie, et sa désignation de "Partenaire de commercialisation de l'Année" par BlueYonder en 2022.

Plateforme n°1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites® élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 3 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 200 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1,200 marques figurant parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.fourkites.com/.

