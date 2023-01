Investissement de 660?000 $ pour les arts et lettres dans les MRC de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les municipalités régionales des comtés (MRC) de Charlevoix, Charlevoix-Est, l'Île-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, annoncent aujourd'hui la signature de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des MRC de la Capitale-Nationale 2023-2026.

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 330?000 $, investi par les MRC de la région de la Capitale-Nationale, pour un total de 660?000 $. Réparti sur trois ans (2023-2026), ce montant assurera la mise en oeuvre du Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

«?Quelle belle nouvelle, que le renouvellement de cette entente territoriale des MRC de la Capitale-Nationale?! Année après année, ce partenariat est à la source de magnifiques projets enrichissant la vie culturelle des citoyens et citoyennes de la région. Par-dessus tout, l'enthousiasme des partenaires pour la culture et les arts nous encourage à poursuivre nos investissements qui, j'en suis convaincue, permettront aux artistes, écrivains, écrivaines et organismes de réaliser des projets innovateurs.?» - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

«?Les grands centres sont toujours très attractifs pour les artistes et organismes culturels, mais il faut éviter que le choix de s'y exiler ne soit fait à défaut de ne pas pouvoir créer ou opérer là où on le souhaite vraiment. C'est pourquoi il faut prendre toutes les mesures possibles pour favoriser la création et la diffusion partout sur nos territoires. Les MRC de la région de la Capitale-Nationale sont foisonnantes de vie artistique, culturelle et patrimoniale. Avec les municipalités et les autres partenaires, nous avons donc le devoir d'attiser le feu des artistes et des travailleuses et travailleurs culturels professionnels qui choisissent de porter le flambeau. Nous sommes très fiers de cette entente qui permettra de faire rayonner l'ensemble du vaste territoire de la Capitale-Nationale.?» - Christian Robitaille, président de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

«?Par l'entremise de l'entente territoriale, la MRC de Charlevoix-Est participe financièrement au dynamisme et au rayonnement de la culture charlevoisienne. Nous reconnaissons ainsi que la culture est un domaine d'activités important pour la région et qu'elle doit faire l'objet d'un soutien adéquat en vue d'assurer son développement. De plus, cette entente s'inscrit parfaitement dans le respect des objectifs fixés dans la planification stratégique de développement de la MRC.?» - Odile Comeau, préfète de la MRC de Charlevoix-Est

«?La région de Portneuf fourmille de projets culturels et patrimoniaux et de travailleurs culturels motivés à déployer leurs idées et voir naitre leurs projets. L'entente avec le CALQ et les autres partenaires est pour nous un levier indispensable qui nous permet de donner l'élan nécessaire à ces derniers et de faire rayonner les multiples couleurs portneuvoises dans la Capitale-Nationale et à l'extérieur de ses frontières.?» - Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf et maire de la Ville de Neuville

«?L'Île d'Orléans est un bassin immense de culture, d'art et de patrimoine. De nombreux artistes et artisans talentueux y ont trouvé refuge au fil des années pour s'inspirer et pour créer. Par le biais de cette entente, nous sommes heureux de pouvoir apporter un soutien financier aux artistes et organismes artistiques dans leurs projets, afin d'entretenir cette tradition de créativité sur notre territoire.?» - Lina Labbé, préfète de la MRC de l'Île-d'Orléans

Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels et pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets devront être déposés au CALQ avant le 6 avril 2023.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information :

Aide aux artistes et aux organismes

Dans l'optique de soutenir les artistes, les écrivaines et écrivains professionnels ainsi que les représentants et représentantes d'organismes artistiques désirant présenter une demande, CCNCA les invite à contacter pour toute demande d'information entourant le Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale. :

Artistes, écrivaines et écrivains professionnels : Éloïse Pelletier, conseillère en développement culture, par courriel.

Organismes artistiques professionnels : Fnoune Taha, conseillère en développement culturel, par courriel.

CCNCA tiendra également des cliniques virtuelles d'information sur le programme. Comprenant un échantillon de trucs et d'astuces ainsi qu'une période de questions sur l'exercice du dépôt de projet, la présentation sera suivie de rencontres individuelles offrant aux personnes intéressées un soutien personnalisé.

Artistes, écrivaines et écrivains professionnels : via la plateforme Zoom, le 13 février 2023, à 10 h.

Organismes artistiques professionnels : via la plateforme Zoom, le 13 février 2023, à 14 h.

Il est nécessaire de réserver sa place d'ici le 12 février 2023 pour obtenir les liens de connexion à la rencontre. Contactez la personne-ressource pour votre MRC, en précisant, si tel est le cas, votre intérêt à obtenir une rencontre privée (d'une durée maximale de 10 minutes).

Personnes-ressources

MRC de Charlevoix

Annie Vaillancourt

[email protected]

418 435-2639, poste 6013

MRC de Charlevoix-Est

[email protected]

418 439-3947, poste 5905

MRC de l'Île-d'Orléans

Dominique Leblanc

[email protected]

418 829-1011, poste 234

MRC de la Côte-de-Beaupré

Michèle Abdelnour

[email protected]

418 827-5256, poste 205

MRC de La Jacques-Cartier

Stéphanie Laperrière

[email protected]

418 844-2160, poste 227

MRC de Portneuf

Gabriel Ouellette

[email protected]

418 285-3744, poste 113

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

