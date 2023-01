Patrice Savoie se joint à l'équipe du MNBAQ





Bienvenue au nouveau directeur général adjoint!

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'année 2023 est une année de transition importante pour le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et pour mener à bien tous ses objectifs, il doit s'entourer d'une équipe solide et compétente. Afin de réaliser ses ambitieux projets, notamment la construction du futur Espace Riopelle, le directeur général du Musée, Jean-Luc Murray, est heureux d'annoncer la nomination de Patrice Savoie au poste de directeur général adjoint.

Poste clé au sein du Musée afin de servir sa mission, il permettra au Musée d'aller plus loin dans la concrétisation des éléments phares de sa planification stratégique centrée sur des valeurs d'accessibilité, de performance et d'innovation, une vision en évolution constante. Il viendra aussi appuyer la direction du projet de l'Espace Riopelle dans sa planification rigoureuse et pérenne avec tous les partenaires impliqués.

Un gestionnaire de haut niveau

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, rattaché aux finances, ainsi que d'un certificat en comptabilité de management, Patrice Savoie cumule plus de 16 années d'expérience en gestion financière et en gestion de ressources humaines, dont cinq années à titre de directeur. Depuis 2017, ce dernier faisait partie de l'équipe des Violons du Roy, a d'abord été nommé directeur des finances et de l'administration, agissant par la suite comme codirecteur général.

« Jouissant d'une solide formation, jumelée à des expériences pertinentes en matière de gestion culturelle, Patrice Savoie saura collaborer significativement aux défis du MNBAQ. Son intérêt pour le Musée et sa mission, sa fine connaissance des rouages du milieu culturel, son leadership ainsi que son esprit de collaboration sauront favoriser le développement de notre organisation et veilleront à la propulser dans l'avenir de façon créative et innovante. », de dire Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

« J'ai le privilège d'arriver au MNBAQ à un moment important de son histoire. Prendre part à l'évolution d'une institution culturelle d'envergure, riche de son histoire, et participer concrètement à faire du futur complexe muséal un pôle d'attraction culturel majeur pour Québec, me réjouit au plus haut point. J'aurai plaisir à contribuer à la vision inspirante du Musée et à collaborer avec toutes les équipes à sa transformation qui fera du MNBAQ un point de rencontre et de partage unique au monde. Je me réjouis déjà d'intégrer les forces vives de l'institution et de travailler avec tous nos partenaires. », de s'enthousiasmer Patrice Savoie.

Tout le personnel du Musée lui présente ses plus sincères félicitations et lui souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Patrice Savoie entrera en poste le 23 janvier prochain.

