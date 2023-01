SANEXEN nomme Mathieu Germain à titre de vice-président, développement corporatif et mise en oeuvre de la stratégie





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), annonce la nomination de Mathieu Germain, à titre de vice-président, développement corporatif et mise en oeuvre de la stratégie, en date de janvier 2023.

Mathieu sera responsable de mettre en oeuvre, avec l'appui de l'équipe de direction, les initiatives de développement corporatif ainsi que de faire progresser l'atteinte des objectifs à long terme du plan stratégique de l'entreprise. À l'emploi de SANEXEN depuis 2018, Mathieu a préalablement occupé le poste de directeur, développement stratégique. De 2006 à 2018, Mathieu était directeur, environnement chez American Iron & Metal.

« Mathieu a su relever plusieurs défis commerciaux et opérationnels, mettant à profit ses connaissances, sa solide expertise et son savoir-faire étendu », a déclaré Jean-François Bolduc, président de SANEXEN. « Je suis très confiant de son expérience commerciale, sa compréhension de nos marchés géographiques, de nos lignes d'affaires et de nos clients. Son engagement soutenu depuis son arrivée chez SANEXEN contribuera grandement au développement de notre entreprise et nous permettra d'avoir un impact important dans nos marchés ».

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 37 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53?installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 09:30 et diffusé par :