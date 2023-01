Services offerts aux jeunes ayant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité - Québec alloue plus de 400 000 $ pour la mise sur pied d'une offre de service clinique





LÉVIS, QC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, annoncent l'octroi d'un financement de 400 172 $ dans le cadre d'un projet pilote pour les jeunes ayant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) sur le territoire de Lévis.

Cette aide financière est versée au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) pour le déploiement d'un comité clinique qui sera formé d'un travailleur social, d'un psychoéducateur, d'un infirmier clinicien en santé mentale et d'un coordonnateur professionnel. Le projet vise à offrir aux jeunes présentant un TDAH ou des difficultés apparentées ainsi qu'à leurs familles des services accessibles, de qualité et répondant à leurs besoins au moment opportun. L'objectif est d'offrir, en amont, des services psychosociaux afin de commencer des interventions qui appuieront le diagnostic lorsque requis, de diminuer le nombre de rendez-vous médicaux et de favoriser le travail en interdisciplinarité.

Ce financement traduit l'engagement ferme du gouvernement du Québec d'améliorer l'accès aux soins et services en santé mentale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'une des actions du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 qui vise à améliorer la qualité, la fluidité et l'efficience de la trajectoire de services et de diagnostic pour les jeunes qui présentent des symptômes associés au TDAH.

« Il est temps au Québec de s'attaquer de front à la surmédicalisation du TDAH. Et plus on intervient tôt, plus on a de chance d'éviter la médication. Il faut que les enfants et adolescents vivant avec un TDAH aient un accès facile à des services de diagnostics et de traitements autres que médicaux. En ce sens, ce projet de comité clinique interdisciplinaire constitue un grand pas dans la bonne direction et j'en suis fier. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne ce projet qui permettra à de nombreux jeunes de la région d'obtenir des services adaptés à leurs besoins. Je tiens également à souligner l'engagement des équipes du CISSS de Chaudière-Appalaches et à les remercier pour leur travail essentiel. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, député de Lévis et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Cette initiative est un bel exemple de projet que notre gouvernement a à coeur de soutenir. La bonne intervention, au bon moment, par les bonnes personnes, à un moment précis dans la vie du jeune avec un TDAH contribuera à maintenir ou améliorer son fonctionnement et son intégration sociale. Je suis très heureuse que les jeunes de la région et leur famille puissent bénéficier des services qui seront offerts. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière

On estime que 1 enfant sur 20 pourrait présenter un TDAH.





L'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 prévoit qu'un comité interministériel soit mis en place notamment pour revoir la trajectoire de services et de diagnostic basée sur les bonnes pratiques.





Parallèlement, le ministère de la Santé et des Services sociaux a déposé l'automne dernier, à l'intention des établissements de santé et de services sociaux, un appel de projets ciblant les innovations ou les traitements complémentaires à la médication pour les enfants et les adolescents présentant des symptômes ou un diagnostic de TDAH.

Pour consulter le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 : Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca)

