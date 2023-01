/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Julie Dabrusin fera une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques/





OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce liée à des infrastructures pour véhicules électriques au Canada.

Un point de presse suivra.

Date : Le 19 janvier 2023

Heure : 10 h 30 (HP)

Lieu : Borne de recharge ChargePoint, Empire Fields

3311, rue Hastings Est

Vancouver (Colombie-Britannique) V5K 5J1

Remarque : L'événement se déroulera à l'extérieur, à proximité d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Les personnes qui souhaitent y assister sont priées de respecter les directives de santé publique provinciales. Évitez d'assister à l'événement si vous ne vous sentez pas bien ou présentez des symptômes de COVID-19.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan ).

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :