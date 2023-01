Globex reçoit un paiement suite à l'entente d'option d'Emperor Metals





ROUYN-NORANDA, Québec, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu un paiement de 450 000 $ et 1 500 000 d'actions d'Emperor Metals Inc. (AUOZ-C) suite à l'entente d'option sur la propriété aurifère Duquesne West-Ottoman. Cinquante pourcents du paiement revient à Globex et 50% à Jack Stoch Géoconseils Ltée, partenaires à part égale de la propriété détenue par la compagnie Duparquet Assets Limited.



Tel qu'annoncé par Globex dans un communiqué de presse datant du 12 octobre 2022 , Emperor a l'option d'acquérir 100% des intérêts dans la propriété en versant des paiements totalisant 10 000 000 $ sur une période de 5 ans, 15 000 000 d'actions d'Emperor ou le nombre d'actions pour une valeur estimée de 3 000 000 $ selon la valeur la plus élevée, 12 000 000 $ en travaux d'exploration et une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3% dont 1% peut être racheté pour 1 000 000 $. Durant la période d'option de 5 ans, Emperor préparera une évaluation des ressources selon la norme NC 43-101. Si l'estimation indiquait des ressources d'or ou d'or équivalent de toutes catégories confondues supérieures à 1 000 000 d'onces d'or, Globex recevrait un paiement additionnel de 2 500 000 actions d'Emperor.

La propriété Duquesne West/Ottoman est composée de 38 cellules totalisant 1 389 hectares et chevauche la Faille Porcupine-Destor. Les travaux d'exploration antérieurs ont démontré la présence de plusieurs zones aurifères tout le long de la propriété. Une estimation des ressources conforme à la norme NC 43-101 intitulée "Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne West/Ottoman property, Quebec, Canada, for Xmet Inc., prepared by David Power-Fardy, M.Sc., P. Geo., Senior Geologist and Kurt Breede, P.Eng., Senior Resource Engineer of Watts, Griffis and McOuat" en date du 20 octobre 2011 a été complétée. Le rapport présente une ressource inférée localisée dans plusieurs zones décrites comme suit :

Tonnes Au (g/t) (Coupées) Quantité Au (oz) (Coupées) Au (g/t) (Non coupées) Quantité Au (oz) (Non coupées) 4 171 000 5,42 727 000 6,36 853 000





Avec: (1) Teneur de coupure de 3,0 g/t Au (2) Hautes valeurs coupées à 30 g/t Au (3) Épaisseur horizontale minimum de 2,5 mètres (4) Prix de l'or de 960,00 $ (5) Taux de change 0,95 $ US = 1,00 $ CDN

Le rapport NC 43-101 est disponible en appuyant ici ou en vous dirigeant sur le site internet de Globex sous Media Center, Technical Reports.

Note: Les ressources inférées n'ont pas démontré une viabilité économique. Les royautés brutes sur les métaux ne sont payables que lors de la production.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.



«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations :

Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 09:05 et diffusé par :