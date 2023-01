Datalec Precision Installations annonce une installation de revêtement poudré sur site





Datalec Precision Installations (DPI), leader mondial des services de conception, fourniture, construction et gestion de centres de données apportant des solutions de bout en bout transparentes, intégrées et unifiées aux opérateurs de centres de données, est ravi d'annoncer le lancement de son installation de revêtement poudré sur site.

Pleinement opérationnel depuis son siège social du Hertfordshire, ce nouveau service est une extension supplémentaire de la capacité Aisle Containment Caging Solutions (ACCS) de Datalec et constitue une preuve supplémentaire de l'engagement continu de Datalec à réinvestir.

Avec une longueur de piste de 164 mètres et un temps de piste de 1,5 heure, la ligne de peinture a la capacité d'enrober à la poudre 40 panneaux standard 1 200 x 1 200 par heure, soit l'équivalent de cinq autobus à deux étages par jour.

L'installation de revêtement poudré peut fonctionner avec une gamme exhaustive de couleurs extrêmement durable. L'utilisation d'un système innovant de prétraitement de plateforme se traduit par une réduction de 80 à 85 % du Co2. En outre, ce système de processus écologique ne produit aucun déchet chimique grâce au recyclage des poudres. Couplée à la capacité de gérer un projet depuis la consultation initiale jusqu'à la conception, la fabrication, le revêtement poudré et l'expédition, le tout en interne, cette approche améliore considérablement l'efficacité en termes de délais des projets. Les clients ont également l'assurance que ce service de revêtement poudré répond aux mêmes normes de fourniture et d'assurance qualité dont ils bénéficient déjà avec DPI.

« Lorsque nous avons emménagé dans ces locaux de 35 000 pieds carrés, ils étaient relativement vides. Moins de deux ans plus tard, nous disposons d'un centre de confinement d'allée et de mise en cage, de pré-finalisation, de distribution et de formation, avec aujourd'hui l'ajout d'une capacité de revêtement poudré », déclare Yuriy Vasylkivskyy, directeur ACCS, Datalec. « Nous pouvons maintenant gérer un énorme volume de matériaux produits en interne dans notre installation de fabrication et raccourcir nos délais de commercialisation, tout en offrant la qualité supérieure attendue par nos clients. »

Pour en savoir plus sur Datalec Precision Installations (DPI), visitez https://datalecltd.com

À propos de Datalec

Datalec Precision Installations livre l'excellence dans les installations de centres de données internationales, en s'associant à des clients pour assurer le succès de leur activité tout en fournissant des résultats continus, intégrés et unifiés de bout en bout avec un service « Un appel, une équipe ». La gestion et la supervision rigoureuses des projets de DPI garantit une mise en oeuvre des projets à la perfection dès la première fois, à chaque fois, tout en atténuant les risques et réduisant le coût pour les clients. DPI est axée sur la fourniture d'un service proactif et personnel procurant souplesse, flexibilité et adaptabilité pour la construction et les mises en oeuvre de suites de données substantielles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://datalecltd.com.

