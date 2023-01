Les Canadiens parmi les premiers en matière d'utilisation d'Internet et de propriété de téléphones intelligents, selon une étude du Pew Research Center





Les données publiées par le gouvernement révèlent également une baisse des prix alors que l'utilisation d'Internet et du cellulaire est en hausse

OTTAWA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - L'an dernier, 95 % des adultes canadiens utilisaient Internet sur un ordinateur ou un téléphone intelligent apprend-on dans une nouvelle étude du Pew Research Center parue en décembre 2022. Les utilisateurs canadiens d'Internet et de téléphones intelligents consomment également plus de données que jamais auparavant, alors que selon les données officielles, les prix de ces services ont diminué malgré la hausse générale du taux d'inflation.

L'étude du Pew Research Center place le Canada devant des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon pour ce qui est de l'utilisation d'Internet, avec une hausse de 27 points de pourcentage par rapport aux 68 % de Canadiens adultes rapportés par l'étude de 2002.

L'étude montre également que la possession de téléphones intelligents au Canada se compare à ce qui est observé dans les autres pays de l'échantillon, 98 % des Canadiens interrogés dans la tranche des 18 à 29 ans et 95 % de ceux âgés entre 30 à 49 ans possédaient un téléphone intelligent. Selon les données étudiées, les Canadiens de 50 ans et plus sont moins susceptibles de posséder un téléphone intelligent que les plus jeunes, la proportion de propriétaires de cellulaires à compter de 50 ans s'établissant à 72 %. Cet écart entre les segments de population est la preuve que le coût n'est pas le seul facteur en jeu, il y a aussi la littératie numérique et le manque d'intérêt.

Non seulement un plus grand nombre de Canadiens naviguent sur Internet et possèdent des téléphones intelligents, mais des données récentes publiées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et Statistique Canada (StatCan) révèlent que la consommation de données Internet et mobiles par abonné a explosé, tout comme les vitesses offertes alors que les prix de ces services ont diminué.

Pour ce qui est des services d'accès à Internet, l'indice global des prix à la consommation mesuré par Statistique Canada a augmenté de 21 % en sept ans, soit de décembre 2015 à décembre 2022, alors que l'indice des services d'accès Internet a reculé de 1 %1.

_________________________________ 1 Comme l'indice des prix des services d'accès Internet était établi selon une autre méthodologie, les versions antérieures de l'indice n'ont pas été retenues aux fins de comparaison.

Toujours selon le CRTC, le volume moyen de données téléchargées par abonné aux services d'accès à Internet résidentiels en 2022 représentait 324 % de celui de 2015, le volume moyen était passé de 93,1 Go par mois en 2015 à 394.4 Go au troisième trimestre de 2022.

Outre la consommation de données qui a augmenté, la vitesse des réseaux fixes en large bande est en progression constante. Les Canadiens profitent de services Internet plus rapides, la vitesse moyenne de téléchargement des forfaits a pratiquement été multipliée par 10, passant de 28,5 Mbps en 2015 à 258,8 Mbps en 2021. Quant à la vitesse de la connexion ascendante, elle est passée de 5,4 Mbps à 106,4 Mbps au cours de la même période.

Les abonnés aux services sans fil mobiles en ont également plus pour leur argent. L'indice des prix des services cellulaires de Statistique Canada a fondu de 32 % entre décembre 2018 et décembre 2022, alors que l'indice global des prix à la consommation a augmenté de 15 % au cours de la même période2.

________________________________ 2 Comme l'indice des prix des services cellulaires était établi selon une autre méthodologie, les versions antérieures de l'indice n'ont pas été retenues aux fins de comparaison.

Tout comme la consommation de données par les abonnés aux services résidentiels d'accès à Internet, celle de la téléphonie mobile continue d'augmenter. Le CRTC rapporte que les utilisateurs de services mobiles ont consommé, en moyenne, 6,07 Go de données par mois au troisième trimestre de 2022. C'est presque trois fois et demie la consommation d'il y a quatre ans.

La vitesse des réseaux sans fil mobiles a aussi considérablement augmenté au cours de cette période; en 2022, les abonnés Canadiens des services mobiles disposaient d'une vitesse moyenne de téléchargement de 125,24 Mbps, soit le triple de la moyenne de 46,31 Mbps offerte en 2018.

« Ces rapports montrent que le Canada est l'un des pays où l'adoption et l'utilisation d'Internet et des téléphones intelligents sont les plus importantes », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS). « Et alors que l'utilisation et la vitesse des services de connectivité continuent de croître au Canada, les prix de ces services sont en baisse, contrairement aux prix des produits de consommation essentiels qui augmentent. Ces tendances favorables, ainsi que les milliards de dollars investis chaque année par les exploitants de réseaux pour agrandir et améliorer l'infrastructure numérique du Canada, sont des preuves éloquentes des avantages de la concurrence entre exploitants d'installations et de la nécessité d'un cadre réglementaire stable qui permettra à ces tendances de se poursuivre. »

