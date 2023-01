Célébrez votre héritage à l'occasion de la Journée de l'alphabétisation familiale le 27 janvier





TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le 27 janvier 2023, la Journée de l'alphabétisation familiale sera de nouveau célébrée au sein des familles, dans les bibliothèques et parmi les groupes de littératie partout au pays. Il s'agit d'une initiative annuelle qui vise à encourager la lecture et la participation à des activités liées à l'alphabétisation en famille.

L'événement de cette année s'articule autour du thème « Célébrez votre héritage ». Les familles seront incitées à explorer leur patrimoine pour en apprendre davantage sur leur origine. La recherche généalogique en famille favorise le perfectionnement de nombreuses compétences en littératie, telles que la lecture, la compréhension et les compétences numériques. Elle présente aussi des occasions d'amélioration des capacités cognitives et de l'estime de soi. La remémoration du passé procure de grands bienfaits psychologiques aux personnes âgées, car il s'agit d'une occasion de se rappeler leurs propres souvenirs tout en découvrant de nouveaux faits concernant des membres de la famille qu'elles n'ont jamais connus. Certaines études rapportent que le fait de se remémorer des souvenirs peut réduire la pression artérielle et la fréquence cardiaque d'une personne.

« Non seulement l'apprentissage en famille contribue à renforcer les compétences en littératie tant pour les adultes que pour les enfants, mais il consolide également les liens familiaux, indique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Il s'agit d'une excellente activité à laquelle les membres de la fratrie, les enfants et les petits-enfants peuvent participer. Elle peut rassembler les membres de la famille autour d'un intérêt commun et aussi inspirer la communication intergénérationnelle. »

La Journée de l'alphabétisation familiale a été lancée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada. Tous les ans, des groupes d'un océan à l'autre célèbrent l'initiative en organisant des événements dans le cadre desquels sont présentées des activités d'apprentissage amusantes.

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, est à nouveau présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale. Elle animera un événement virtuel destiné à toutes les familles du pays, qui comprendra une démonstration de la façon d'utiliser de la pâte à modeler pour créer une image. Les familles peuvent s'inscrire à l'événement gratuit ici (qui sera présenté en anglais).

« Je suis ravie de travailler de nouveau en collaboration avec ABC Alpha pour la vie Canada pour parler de l'importance de l'alphabétisation familiale, affirme Barbara Reid. Le thème de cette année m'enchante particulièrement puisqu'il offre une occasion en or aux familles de se rassembler et d'en apprendre davantage sur un intérêt commun. »

Les personnes qui souhaitent célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale n'ont qu'à visiter fld-jaf.ca, où ils trouveront des activités et du matériel d'apprentissage gratuits, ou un événement dans leur communauté. Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays :

La bibliothèque de l'île Bowen en Colombie-Britannique propose divers événements au cours de la semaine précédant la Journée de l'alphabétisation familiale , notamment la lecture d'un conte, un rassemblement axé sur les bébés, une soirée jeux et une séance de bricolage en après-midi.





en Colombie-Britannique propose divers événements au cours de la semaine précédant la , notamment la lecture d'un conte, un rassemblement axé sur les bébés, une soirée jeux et une séance de bricolage en après-midi. La bibliothèque municipale de Lethbridge en Alberta suggère une partie de Bingo à l'occasion de la Journée de l'alphabétisation familiale se déroulant dans l'espace réservé aux enfants de l'établissement principal.





en suggère une partie de Bingo à l'occasion de la se déroulant dans l'espace réservé aux enfants de l'établissement principal. Le réseau de littératie de Moose Jaw en Saskatchewan organise un événement intitulé Hoorah for me! dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale qui aura lieu au centre de ressource familiale de la collectivité. L'initiative destinée aux familles et aux enfants comprend des activités de développement fondées sur le thème de la célébration de son héritage, notamment de la cuisine, de la danse, du bricolage, le partage de livres et des conversations.





en organise un événement intitulé Hoorah for me! dans le cadre de la qui aura lieu au centre de ressource familiale de la collectivité. L'initiative destinée aux familles et aux enfants comprend des activités de développement fondées sur le thème de la célébration de son héritage, notamment de la cuisine, de la danse, du bricolage, le partage de livres et des conversations. Alphabétisation Québec , une organisation de Montréal, est l'hôte d'un concert virtuel avec l'auteur-compositeur Jeremy Fisher . Participez à l'événement sur Facebook Live pour entendre des chansons de la nouvelle émission de télévision de l'artiste, Jeremy and Jazzy.





, une organisation de Montréal, est l'hôte d'un concert virtuel avec l'auteur-compositeur . Participez à l'événement sur Facebook Live pour entendre des chansons de la nouvelle émission de télévision de l'artiste, Jeremy and Jazzy. L'Hôpital de Montréal pour enfants , au Québec, organise chaque année une conférence

dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale axée sur le développement de la passion pour la lecture.





, au Québec, organise chaque année une conférence dans le cadre de la axée sur le développement de la passion pour la lecture. La bibliothèque municipale de Guelph en Ontario organise une séance de lecture pour les familles à l'établissement de Westminster Square animée à l'aide de chansons amusantes et d'histoires au sujet des héros de la collectivité. Aucune inscription n'est nécessaire.





en organise une séance de lecture pour les familles à l'établissement de Westminster Square animée à l'aide de chansons amusantes et d'histoires au sujet des héros de la collectivité. Aucune inscription n'est nécessaire. L'organisme Literacy Lambton à Sarnia , en Ontario , propose un événement de lecture à la ferme. La séance aura lieu entre 10 h et 12 h au parc Canatara, à l'entrée de la petite ferme. Les familles auront l'occasion entre autres d'entendre des histoires, de danser, de chanter et de faire du bricolage aux divers espaces du parc, notamment à la cabane en rondins, à l'installation Ted Leaver , à la remise et à la grange.





à , en , propose un événement de lecture à la ferme. La séance aura lieu entre 10 h et 12 h au parc Canatara, à l'entrée de la petite ferme. Les familles auront l'occasion entre autres d'entendre des histoires, de danser, de chanter et de faire du bricolage aux divers espaces du parc, notamment à la cabane en rondins, à l'installation , à la remise et à la grange. Symphony Nova Scotia à Halifax , en Nouvelle-Écosse tient une séance Pjila'si avec Rebecca Thomas , une activiste mi'kmaq, auteure et artiste de la création orale. Mme Thomas se joindra à Symphony Nova Scotia pour créer une expérience musicale multimédia de nouveau genre à l'intention de tout public, gratuitement et en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez le site fld-jaf.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie familiale ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :