Falco annonce la publication du rapport ESG

MONTRÉAL, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport Environnemental, Social et de Gouvernance (« ESG ») détaillant la performance ESG de ses activités pour la période se terminant le 31 décembre 2021 (le « rapport ESG »).



Le rapport ESG a été préparé à l'aide de la plateforme logicielle innovante d'Onyen Corporation (« Onyen ») et du système de rapport ESG en ligne. Le rapport ESG, intitulé « Falco Resources Ltd. 2021 ESG Report » est disponible sur le site Web de la Société suivant :

Le rapport ESG - https://www.falcores.com/developpement-durable/#ESG

Le rapport ESG décrit l'approche et la performance de la direction et du conseil d'administration de la Société à l'égard d'une variété de critères ESG et nous donne l'occasion de mettre en évidence nos initiatives et nos progrès conformément aux normes internationales de divulgation (telles que SASB, IFC, GRI), des informations de grande importance pour les agences de notation et les investisseurs.

Hélène Cartier, vice-présidente, environnement et développement durable de Falco a commenté :

« Falco a priorisé les facteurs ESG pour définir sa mission et a adopté une vision inspirante fermement ancrée dans ses valeurs telles que la transparence, l'intégrité, la détermination et la collaboration et laquelle se reflète dans nos relations significatives avec les nations autochtones, les membres de la communauté et d'autres groupes. Falco est déterminée à construire un héritage durable chaque jour, à travers chaque action qu'elle entreprend et à mesure que nous continuons à évoluer et à grandir, notre dévouement envers nos parties prenantes le sera également ».

Le rapport ESG n'est qu'une partie de notre engagement continu envers la durabilité et la transparence. Tous commentaires de la communauté de parties prenantes de Falco sont bienvenus.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Falco souhaite rappeler aux actionnaires que son assemblée annuelle et extraordinaire (l'« AGA ») se tiendra le 23 janvier 2023 à 15 h (heure de Montréal), et comprendra une présentation sur la mise à jour corporative et une période de questions-réponses, après la tenue des affaires formelles. La présentation sera disponible sur le site Web de la Société sous le lien suivant :

Présentation - https://www.falcores.com/investisseurs/#assemblee

Pour les actionnaires qui souhaitent y assister, l'AGA se tiendra au 1155, boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Québec.

Les détails concernant l'échéance et le processus de vote sont décrits en détail dans la circulaire d'information de la Société et dans les documents d'assemblée postés aux actionnaires. La date limite de vote est le 19 janvier 2023.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'une des plus grandes détentrices de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président, chef de la direction et administrateur

514 261-3336

[email protected]

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, relations avec les investisseurs

416 274-7762

[email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. En règle générale, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « évalue », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variations de ces mots, ou des déclarations que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », le négatif de ces termes et une terminologie similaire bien que les déclarations prospectives ne contiennent pas tous ces termes et phrases. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information continue publics déposés sur SEDAR à www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront ou se produiront dans le délai annoncé. Sauf lorsque requis par la loi, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

