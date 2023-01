Le Fonds saoudien pour le développement étend ses opérations dans les pays des Caraïbes et signe un accord pour financer l'expansion de l'Université des Indes occidentales (UWI) de Five Islands, Antigua et Barbuda





Le PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD), M. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad a signé un accord de financement de 80 millions de dollars avec l'Honorable Gaston Browne, Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, destiné au projet d'expansion du campus de Five Islands de l'Université des Indes occidentales (UWI) à Antigua-et-Barbuda. L'accord représente une étape clé, étant donné que Antigua-et-Barbuda est le 85ème État à recevoir un financement du SFD pour un projet de développement majeur.

De même, l'accord favorisera l'innovation scientifique et complètera l'université avec des établissements d'enseignement supplémentaires, pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans les Caraïbes.

L'Honorable Gaston Browne, Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par l'Arabie saoudite à travers les financements du Fonds saoudien pour le développement (SFD), qui permettront de renforcer le secteur de l'éducation à Antigua-et-Barbuda et les pays voisins.

L'accord de financement vise à rendre l'université plus durable, et prévoit la construction de sept bâtiments économes en énergie. Le projet couvrira une superficie totale de près de 95 160 m² et bénéficiera 5 000 étudiants par an.

Le projet d'expansion desservira également les pays des Caraïbes voisins, allant du sud-est de l'Amérique du Nord et de l'est de l'Amérique centrale au nord et à l'est de l'Amérique du Sud.

Commentant le projet, le PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD), M. Sultan Al-Marshad, a déclaré : « En fournissant ce financement, le SFD vise à élargir la portée de ses opérations dans les pays du Caraïbes, un objectif qui s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Royaume pour renforcer la coopération en matière du développement avec la communauté internationale. Le projet soutiendra davantage les efforts internationaux visant à atteindre un développement durable dans les différents domaines sociaux et économiques. »

Il a ajouté : « Le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite tient beaucoup à soutenir le développement dans différents pays pour permettre la réalisation des objectifs de développement durable. Le projet d'expansion de l'UWI est conforme à la politique de financement du Fonds, basée sur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en fournissant le financement nécessaire aux projets de développement, tout en se soutenant les secteurs des infrastructures et de la productivité ayant des impacts humanitaires. Le projet d'expansion s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4) : ?Assurer l'accès de tous à une éducation équitable, inclusive et de qualité, essentielle pour parvenir à la croissance économique'. »

*Source: AETOSWire

