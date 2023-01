KRUGER ÉNERGIE PARMI LES PIONNIERS DE LA LOGISTIQUE VERTE: SES DEUX PREMIERS CAMIONS 100 % ÉLECTRIQUES PRENNENT LA ROUTE





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Kruger Énergie est fière de figurer au nombre des pionniers, alors que ses deux premiers camions semi-remorques entièrement électriques ont commencé à transporter des matériaux et des produits CashmereMD, SpongeTowelsMD et BonterraMC entre deux établissements de Produits Kruger situés au Québec. Ces véhicules 100 % électriques de classe 8 sont parmi les premiers en service au Canada et les premiers dans l'industrie canadienne du papier tissu. L'habillage des camions illustre les secteurs d'activités de la division Kruger Énergie, qui se spécialise dans le développement et la gestion de centrales d'énergie renouvelable.

Les premiers camions 100% électriques de Kruger Énergie prennent la route!

«Nous sommes emballés de faire ces premiers pas vers l'électrification des transports, un objectif qui cadre parfaitement avec la mission de Kruger Énergie, soit de développer des sources d'énergie renouvelable bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour les communautés que nous servons. Par ailleurs, en recueillant les données d'utilisation des batteries des camions, nous allons accroitre notre expertise dans le domaine du stockage d'énergie, un élément essentiel pour la production d'énergie renouvelable. Nous prévoyons déjà la croissance de notre flotte de véhicules utilisant des carburants alternatifs», a déclaré Jean Roy, vice-président principal et chef de l'Exploitation de Kruger Énergie.

Les deux camions électriques vont remplacer un camion au diesel et permettront à l'entreprise de réduire ses émissions de GES de 380 tonnes par année, ce qui équivaut au retrait de 90 véhicules de tourisme de nos routes. Les économies de carburant fossile se chiffreront pour leur part à 150?000 litres par année pour chacun des véhicules. Les camions circulent 20 heures par jour, 7 jours par semaine, et vont parcourir à terme plus de 1?000 km par jour entre les deux établissements, pour un total de 365?000 km par année. En plus de leur impact positif sur la qualité de l'air, ces véhicules à zéro émission, beaucoup moins bruyants que les camions traditionnels, contribueront à atténuer les nuisances sonores associées au transport de marchandises.

«Lorsque nous avons énoncé notre stratégie de développement durable "Reconcevoir 2030", nous savions dès le départ que nous devions sortir des sentiers battus afin de trouver des solutions durables qui permettraient à notre entreprise de continuer à croître, tout en diminuant notre empreinte écologique, a ajouté Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger. L'acquisition de ces deux camions électriques ne représente que le premier d'une longue série de gestes que nous poserons afin de continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En tant que chef de file dans le domaine manufacturier, nous devons nous assurer d'offrir à nos clients et aux consommateurs des produits de grande qualité tout en préservant notre environnement.»

L'acquisition de ces deux camions n'est qu'un début puisque Kruger souhaite électrifier le plus possible sa flotte de véhicules dans les prochaines années. L'entreprise a déjà commandé 50 autres camions électriques pour être en mesure d'en déployer de 15 à 20 sur les routes au cours des 24 mois à venir.

Aider l'industrie du transport à devenir plus verte

Kruger Énergie a acquis ses propres bornes de recharge, ce qui lui permet de recueillir une foule d'informations sur la performance des véhicules. Une fois collectées, ces données pourront être utilisées afin d'offrir un service d'électrification de flottes de véhicules destiné aux entreprises qui souhaitent accroitre l'utilisation des modes de transport durables dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Cet objectif rejoint l'engagement de Kruger et de ses filiales à réduire l'impact environnemental de leurs activités. Au début de 2021, Produits Kruger est devenue le premier fabricant de papier tissu à adhérer au Pacte canadien sur les plastiques, et l'entreprise est à la recherche constante de solutions visant à augmenter l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses usines situées au Canada et aux États-Unis.

À propos de Kruger Énergie

Une filiale de la société Kruger, Kruger Énergie se spécialise dans le développement et la gestion de centrales d'énergie verte et renouvelable. En tenant compte des installations hydroélectriques, éoliennes, de cogénération à la biomasse et solaires, Kruger inc. et Kruger Énergie possèdent et gèrent 42 sites de production totalisant une puissance installée de 542 MW. Pour en savoir plus, visitez krugerenergie.com.

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Figurant au palmarès des meilleurs employeurs de la grande région de Toronto depuis 10 ans, Produits Kruger emploie quelque 2?700 personnes et a été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada en 2022. L'entreprise exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez produitskruger.ca.

SOURCE Kruger Énergie

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :