L'Arabie saoudite crée un modèle mondial de résilience et de collaboration économiques





La transformation économique rapide de l'Arabie saoudite et son rôle mondial en procurant la stabilité à court terme tout en favorisant la transformation à long terme, ont fait l'objet d'un panel de haut niveau le troisième jour du Forum économique mondial de Davos.

La session, intitulée « La transformation de l'Arabie saoudite dans un contexte mondial en mutation », a réuni quatre conférenciers du Royaume qui ont offert leur point de vue sur la façon dont les investissements stratégiques saoudiens, la construction de ponts géopolitiques et l'industrialisation sont en train de transformer l'Arabie saoudite en un phare d'optimisme économique dans un contexte regroupant des défis macroéconomiques.

S.A.R. la Princesse Reema bent Bandar Al Saoud, ambassadrice d'Arabie saoudite aux États-Unis d'Amérique, a souligné l'importance des relations saoudo-américaines.

« Nous sommes des partenaires stratégiques et amis depuis plus de 80 ans. Nous nous sommes soutenus là où ça compte et là où c'est important. Ce n'est pas seulement une bonne chose pour les États-Unis d'Amérique ou pour le Royaume d'Arabie saoudite, cela crée surtout un monde plus stable », a-t-elle déclaré.

S.E. Mohammed ben Abdallah Al Jadaan, ministre saoudien des Finances, a annoncé les réformes économiques inaugurées par Saudi Vision 2030, en ouvrant la voie à la région.

« Parce que nous avons investi massivement dans la technologie, nous avons pu passer de manière transparente du « réel » au « virtuel » dans des secteurs tels que la santé et l'éducation », a déclaré Al Jadaan. « De plus, nous avons vu l'inflation arriver plus tôt que beaucoup de gens. Alors que l'inflation dans le monde était supérieure à 8 % en 2022, la nôtre était en moyenne inférieure à 3 %. »

S.E. Abdallah ben Amer Alswaha, ministre saoudien des Communications et des Technologies de l'information, a souligné à quel point le Royaume est un partenaire fiable pour la réduction des fractures mondiales alimentées par le talent et la technologie, expliquant ce que le Royaume a fait pour « connecter les non connectés » avec le programme de réseau non-terrestre qui explore comment l'espace peut fournir Internet aux 2,7 milliards de personnes qui n'y ont pas accès.

« Pour faire évoluer ces solutions, nous avons établi une feuille de route avec ce que nous appelons les trois C : cadres communs, action collective et outils collaboratifs. Nous pensons que le Royaume peut être une force mondiale d'intégration et un partenaire de choix pour combler ces fossés », a-t-il déclaré.

De son côté, S.E. Bandar Alkhorayef, ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, a souligné l'investissement dans le secteur industriel du pays et l'accent mis sur les nouvelles sources de richesse nationale.

« Notre objectif est de créer une économie industrielle agile, compétitive et durable. Le secteur est conçu pour répondre à la demande locale et assurer la résilience, mais l'exportation est également essentielle. Nous sommes en train de créer un écosystème qui donne la possibilité au secteur privé d'investir dans les bonnes technologies permettant à nos installations de production de produire au-delà de la moyenne mondiale », a déclaré Alkhorayef.

Le panel comprenait également Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, et Jane Fraser, PDG de Citi.

Georgieva a déclaré : « Lorsque j'ai visité l'Arabie saoudite, j'ai été incroyablement impressionnée par les progrès que le pays a réalisés dans la mise en oeuvre de Vision 2030, et comme il est devenu un point lumineux pour l'économie mondiale. »

À propos du Royaume d'Arabie saoudite au Forum économique mondial 2023 :

La participation de l'Arabie saoudite à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 souligne la promesse du Royaume à engager des dialogues significatifs avec d'autres nations pour concevoir des solutions à certains des défis les plus urgents du monde.

