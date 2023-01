/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Ottawa/





OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures de transport en commun à zéro émission en présence de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier et de Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa.

Date : Jeudi 19 janvier 2023



Heure : 9 h (HNE)



Lieu : OC Transpo

1500, boulevard St. Laurent

Ottawa (Ont.) K1G 0Z8



RSVP : Les représentants des médias doivent communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias de la Ville d'Ottawa ([email protected]) pour confirmer leur participation.

