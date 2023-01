Minière O3 lance sa campagne de forage sur au projet Marban Régional





TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le début du programme de forage d'exploration sur le projet Marban Régional. Le programme comprendra 9 300 mètres de forage afin de vérifier des cibles aurifères dans ce secteur sous-exploré de la propriété, couvrant une superficie d'environ 5 000 hectares.

« Après une grosse saison de terrain impliquant des travaux de compilation, de l'échantillonnage de sols et des levés géophysiques en 2022, nous sommes très heureux d'avoir lancé notre programme de forage sur le projet Marban Régional. Il s'agit d'un vaste secteur sous-exploré qui offre énormément de potentiel de découverte, particulièrement le long des mêmes structures de cisaillement qui encaissent les gîtes Marban et Norlartic », a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Faits saillants :

Programme de forage au diamant de 9 300 mètres en terrain peu exploré;

Vérification par forage de signatures magnétiques similaires à celles des gîtes Marban et Norlartic, dans l'extension nord-ouest des cisaillements Marbenite et Norbenite, de plusieurs anomalies d'or provenant du levé de sols dans le secteur sud-ouest de la propriété où plusieurs indices minéralisés se retrouvent le long de la faille Parfouru, ainsi que dans les sédiments de Cadillac et de Timiskaming au sud de la faille Parfouru.

Signatures magnétiques similaires à celles de Marban et Norlartic le long des cisaillements Marbenite et Norbenite

Au T1-2022, un levé magnétique à haute résolution par drone a été réalisé afin de tracer le prolongement des zones de cisaillement Marbenite et Norbenite vers le nord-ouest. La signature caractéristique des gîtes Marban et Norlartic, correspondant à des creux magnétiques, a été identifiée le long de ces structures et sera vérifiée par forage. De plus, une campagne d'échantillonnage des sols totalisant 4 411 échantillons a été complétée. Les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage des sols montrent de nombreuses anomalies d'or dans les sols dans des secteurs sous-explorés.

Ludovick et autres indices minéralisés avoisinants

Des travaux de suivi seront entrepris sur les intersections de forage historiques significatives obtenues par NioGold Mining Corporation sur l'indice Ludovick le long de la faille Parfouru et dans les roches sédimentaires de Cadillac et de Timiskaming dans un secteur contigu à la propriété de la mine Canadian Malartic. L'indice Ludovick est associé à des veines de quartz-tourmaline-arsénopyrite le long de la faille Parfouru et montre une corrélation avec des corridors d'anomalies en or et en arsenic révélés par le levé de sols de 2022. Une campagne de forage antérieure réalisée par NioGold Mining Corporation avait livré plusieurs intersections significatives dans ce secteur (communiqué du 6 novembre 2012, profil d'émetteur de NioGold Mining sur SEDAR).



23,40 g/t Au sur 1,0 mètre dans le sondage CW-12-083 à une profondeur verticale de 115 mètres.

dans le sondage à une profondeur verticale de 115 mètres.

9,55 g/t Au sur 1,1 mètre dans le sondage CW-12-090 à une profondeur verticale de 22 mètres, 350 mètres au sud du corridor Ludovick, au sein d'un intervalle à plus basse teneur titrant 0,58 g/t Au sur 49,1 mètres .

sur dans le sondage à une profondeur verticale de 22 mètres, 350 mètres au sud du corridor Ludovick, au sein d'un intervalle à plus basse titrant sur .

9,06 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage CW-12-075 à une profondeur verticale de 115 mètres.

Figure 1 : Carte de la propriété régionale de Marban

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de la société, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 06:00 et diffusé par :