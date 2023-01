L'O-RAN ALLIANCE annonce une coopération avec ATIS, des activités au MWC 2023 de Barcelone, la 7e version d'un logiciel ouvert et de nouveaux OTIC





Un nouveau protocole d'accord entre l'O-RAN ALLIANCE et ATIS ouvre la possibilité à ATIS d'adopter les spécifications O-RAN

L'O-RAN ALLIANCE et ATIS ont signé un protocole d'accord pour promouvoir les objectifs mutuels des deux organisations afin de faire progresser l'industrie vers des réseaux d'accès radio (RAN) plus intelligents, ouverts, virtualisés et conformes aux normes mondiales.

« L'O-RAN se réjouit de l'opportunité de travailler avec ATIS », déclare Alex Jinsung Choi, président de l'O-RAN ALLIANCE et directeur de la technologie du groupe chez Deutsche Telekom. « Nous sommes ravis de l'opportunité d'envisager l'adoption par ATIS des spécifications O-RAN pour les normes ATIS Open RAN et de travailler ensemble pour définir la prochaine génération de technologie RAN ouverte et intelligente. »

Un événement O-RAN ALLIANCE et des démonstrations au MWC de Barcelone pour apporter les dernières mises à jour de l'écosystème RAN ouvert

L'O-RAN ALLIANCE prévoit d'organiser son prochain événement de l'industrie le 28 février 2023 de 15h30 à 16h30 CET au MWC 2023 de Barcelone, organisé par Deutsche Telekom dans le Hall 3, Stand 3M31. L'événement comprendra :

Un discours d'Alex Jinsung Choi, président de l'O-RAN ALLIANCE, et de Stefan Engel-Flechsig, directeur de l'exploitation de l'O-RAN ALLIANCE

Des opinions sur les tests et l'intégration RAN ouverts et la sécurité par les CSP d'Asie, d'Europe et des Amériques

Des tables rondes de l'industrie sur le développement régional (déploiements et essais), la sécurité, la maturité de l'écosystème et l'efficacité énergétique par les principaux CSP et fournisseurs de l'écosystème O-RAN

Rendez-vous sur notre site Web pour la liste des conférenciers et d'autres mises à jour.

Plus de 60 entreprises membres de l'O-RAN prévoient de présenter des démonstrations de leur technologie et de leurs solutions basées sur l'O-RAN au MWC de Barcelone ou à l'exposition virtuelle O-RAN et invitent les visiteurs à se rendre sur leurs stands. L'O-RAN ALLIANCE prévoit de publier un plan des démos de l'exposition. Suivez-nous sur la chaîne LinkedIn O-RAN ALLIANCE pour en savoir plus lorsque l'événement approchera.

La 7e version « G » de la communauté logicielle O-RAN élargie à 13 flux de projets

En décembre 2022, à la suite du cycle de publication semestriel, la communauté logicielle O-RAN (OSC) a publié sa 7e version de logiciel ouvert nommée « G ». Pour la version G, l'OSC s'est étendu à 13 flux de projets, en ajoutant un nouveau projet AI/ML Framework.

À chaque version, le logiciel ouvert d'OSC continue d'aider considérablement les entreprises à développer, tester et intégrer leurs solutions RAN commerciales ouvertes et intelligentes. Les contributions au logiciel ouvert d'OSC proviennent d'une communauté diversifiée, fournissant un large éventail de logiciels selon les dernières spécifications de l'O-RAN ALLIANCE.

« Je suis ravi de voir arriver la 7e version et l'ajout du nouveau flux de projet AI/ML Framework de notre communauté open source », déclare Chih-Lin I, scientifique en chef de China Mobile et coprésident du comité de direction technique O-RAN. «Avec l'O-RAN ALLIANCE qui entre dans sa 5e année, nous sommes impatients d'évoluer vers une nouvelle phase. Je suis convaincu que la puissance de l'open source est essentielle pour pousser les progrès de l'O-RAN vers de nouveaux sommets dans les années à venir. »

« La croissance de la communauté logicielle O-RAN a été formidable. Avec la sortie de l'O-RAN SC G, cette étape contribuera à accélérer encore l'O-RAN à l'échelle mondiale et à faire progresser le déploiement de réseaux flexibles exigeant une infrastructure cloud native de classe opérateur tandis que nous nous dirigeons vers un monde de systèmes intelligents alimenté par des applications de pointe innovantes », déclare Gil Hellmann, vice-président de l'ingénierie des solutions de télécommunications chez Wind River. « Pour la dernière version de l'O-RAN SC G, Wind River a continué à fournir des contributions clés au projet INF en travaillant avec la communauté pour lancer plus de fonctionnalités liées à Open RAN dans StarlingX et en mettant en oeuvre un cadre prenant en charge la dernière interface O2 publiée, qui est essentiel aux opérations de gestion et de déploiement de l'infrastructure cloud. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration. »

De nouveaux centres de test et d'intégration ouverts (OTIC) approuvés au Japon et en Amérique du Nord

L'O-RAN ALLIANCE a le plaisir d'annoncer que Japan OTIC et North American OTIC in NYC Metro Area/East (COSMOS) rejoignent la communauté des centres de test et d'intégration ouverts. Avec cet ajout, il y a désormais 9 OTIC approuvés à travers l'Europe, les Amériques et l'Asie.

« Les tests et l'intégration partagés sont essentiels pour fournir des solutions commerciales O-RAN, il est donc formidable de voir davantage d'OTIC approuvés en Amérique du Nord et dans le monde », déclare Igal Elbaz, directeur technique du réseau d'AT&T et membre du conseil d'administration de l'O-RAN ALLIANCE. « Les OTIC font également partie des O-RAN PlugFests et du programme de certification et de badges O-RAN, favorisant une plus grande confiance dans les produits, composants et solutions O-RAN au sein de l'industrie. »

« Nous sommes ravis du lancement de Japan OTIC, inauguré à la cérémonie d'ouverture le mois dernier, et pensons que l'environnement de test neutre et ouvert pour les fournisseurs contribuera à faire progresser les solutions O-RAN », déclare Naoki Tani, EVP et CTO chez NTT DOCOMO et membre du conseil d'administration de l'O-RAN ALLIANCE. « NTT DOCOMO a déployé des réseaux 5G dans tout le pays avec des équipements conformes à l'O-RAN et a l'intention d'étendre davantage l'écosystème O-RAN en tant que co-hôte de Japan OTIC avec le comité de promotion de la R&D YRP et les opérateurs japonais. »

Pour en savoir plus sur les efforts de test et d'intégration de l'O-RAN ALLIANCE et les OTIC, veuillez visiter notre site Web.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs et institutions de recherche et universitaires opérant dans l'industrie du réseau d'accès radio (RAN). Comme le RAN est un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler l'industrie vers des réseaux mobiles plus intelligents, ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN permettent un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et dynamique avec une innovation plus rapide pour améliorer l'expérience utilisateur. Les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent en même temps l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations par les opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN ainsi que des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.o-ran.org.

