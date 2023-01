La banque Nagelmackers s'associe à Objectway en vue de mettre en oeuvre sa nouvelle offre pour les clients privés





La banque Nagelmackers, l'une des plus importantes banques personnelles et privées en Belgique, a choisi Objectway, un fournisseur paneuropéen de services et de logiciels de gestion de fortune et d'actifs, pour mettre en oeuvre une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine pour les particuliers pour l'offre de conseil, discrétionnaire et d'exécution simple de la banque.

Le partenariat aidera Nagelmackers à accélérer sa transformation numérique, en combinant l'implantation physique avec des canaux numériques dans ses succursales et en offrant à ses clients une expérience de placement numérique pour les activités de conseil, discrétionnaires et d'exécution simple. Basée sur la suite Objectway, la plateforme front-end native numérique pour un service à la clientèle de bout en bout et une gestion de portefeuille efficace et évolutive, la solution mettra la banque dans une position lui permettant de dimensionner la croissance de ses activités, améliorant ainsi le satisfaction et la fidélisation des clients.

Hébergée sur un Cloud privé et entièrement modulaire, la solution peut être configurée conformément aux exigences de la banque ; elle permettra d'ajouter sans difficulté d'autres fonctionnalités pour remplacer un certain nombre d'anciens systèmes sans compromettre les activités existantes.

Basée en Belgique, Nagelmackers est une institution financière de référence avec une longue expérience dans la gestion de fortune. La banque a choisi Objectway à l'issue d'un processus d'appel d'offres. Les facteurs clés dans le processus de prise de décision ont été la capacité à fournir une solution compatible avec les réglementations locales, la couverture complète de la totalité des besoins opérationnels requis, ainsi que la facilité d'intégration dans les anciens systèmes de la banque.

Avec ce succès, Objectway renforce son statut de fournisseur digne de confiance de solutions fiables dans le domaine de la gestion de patrimoine, et pour les banques privées en particulier.

« Objectway nous a aidé à améliorer et à fournir des services de gestion de fortune de premier ordre, répondant à nos ambitions opérationnelles, d'affaires et numériques élevées. Nous aspirons à aider nos clients à optimiser leurs portefeuilles en concevant des solutions de placement numérique haut de gamme pour eux. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Objectway, qui nous permettra d'offrir à nos clients le service premium qu'ils méritent », a affirmé Yves Van Laecke, directeur commercial chez Nagelmackers.

« Nagelmackers est la plus ancienne banque belge, elle célèbre cette année son 275e anniversaire. Le partenariat que nous avons conclu avec elle est un parfait exemple de la manière dont les banques privées s'appuient sur la technologie et les services d'Objectway pour améliorer leurs capacités numériques et apporter davantage d'efficacité et de modularité dans ses activités. Objectway est fière de faire partie de l'intégration numérique de Nagelmackers et nous sommes impatients de soutenir les plans de croissances continus de la société », a expliqué Kurt Vanhee, directeur général pour l'Europe continentale et l'Amérique du Nord chez Objectway.

