Avis aux médias - Gabriel Nadeau-Dubois participe au Congrès de la FTQ





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que le leader parlementaire et responsable solidaire en matière de Travail, Alexandre Leduc, seront présents au congrès de la FTQ afin de souligner l'élection de Magali Picard, première femme et première autochtone à la tête de la centrale syndicale.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 19 janvier 2023 Heure: 15h Lieu: Palais des congrès de Montréal

