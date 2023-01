Hytera renforce sa nouvelle génération de radio mobiles numériques (DMR) bidirectionnelles de la série H avec les modèles HP5





Hytera Communications (SZSE : 002583), un chef de file mondial de technologies et de solutions de communications professionnelles, a lancé aujourd'hui deux nouveaux modèles de radios bidirectionnelles portables HP56X et HP50X, afin de mieux renforcer son portefeuille de Radios Mobiles Numériques (DMR) de nouvelle génération. Les modèles HP5 sont développés pour soutenir les communications vocales fiables aux équipes de sécurité, d'exploitation, de techniciens et de maintenance dans les immeubles à bureaux, les stades, les parcs industriels, les campus scolaires, les hôpitaux, etc.

La série H, qui comprend les radios portables, les radios mobiles et les répéteurs, est conçue et développée selon de nouvelles plates-formes matérielles et logicielles. Hytera a déjà introduit ses radios DMR de la série H de nouvelle génération avec les radios bidirectionnelles portables HP7, les radios mobiles HM7 et les répéteurs numériques HR106X sur les marchés mondiaux à la fin de 2021; suivis par les modèles HP6, HM6 et HR6. Grâce à leurs avantages concurrentiels évidents sur le marché, les modèles de la série H ont été rapidement adoptés par les clients dans tous les pays. Aujourd'hui, les derniers modèles HP5 renforcent encore la capacité d'Hytera à servir davantage les clients de différents secteurs.

La série HP5, conçue pour les entreprises et les compagnies ayant des équipes plus petites, réussit de façon exceptionnelle à faire l'équilibre entre les fonctionnalités, l'utilisabilité et le prix. Les modèles HP5 ont deux boutons dédiés pour les commandes du volume et des fréquences afin de simplifier le fonctionnement de la radio. Grâce au port de charge universel de type-C, les radios HP5 peuvent être chargées avec une banque d'alimentation ou un chargeur de voiture tout comme les smartphones ordinaires.

Les radios HP56X et HP50X offrent un son cristallin, grâce à la technologie d'annulation du bruit alimentée par l'Intelligence Artificielle (IA), qui supprime les boucles de rétroactions acoustiques gênantes et filtre les bruits ambiants indésirables. Avec une sensibilité de 0,18 ?V (?122 dBm), la série HP5 garantit des appels vocaux (push-to-talk) stables, même à la périphérie de la couverture du réseau.

« Les utilisateurs des entreprises et compagnies pourraient avoir besoin de moins de fonctions de leurs systèmes radio bidirectionnels, que les utilisateurs travaillant dans la sécurité publique. Ainsi, l'appel groupé est généralement une fonctionnalité standard requise par la police, mais pas nécessairement un must pour les utilisateurs professionnels », a déclaré Howe Tian, directeur général de la gamme d'appareils chez Hytera. « Cependant, les exigences en matière de polyvalence, d'ergonomie et de fiabilité sont les mêmes pour tous. Dans cet esprit, nous avons conçu les radios portables HP5. Nous croyons que les radios HP5 seront un excellent outil de productivité et de sécurité pour de nombreux scénarios professionnels. »

La série de radios HP5 est étanche à l'eau et à la poussière, conformément à la norme IP67 et répond aux exigences militaires strictes de la norme MIL-STD-810G (qui définit les exigences de test et de conception de l'équipement utilisé par l'armée) en matière de protection contre les vibrations, les chutes de 1,5 mètre, les températures extrêmes, etc. Les modules GPS et BT 5.2 font de ces deux nouvelles radios un élément polyvalent de la solution globale de gestion des expéditions.

La date de disponibilité des nouveaux produits peut varier selon les pays. Pour plus d'informations sur la série HP5 de radios numériques mobiles (DMR) portables, bidirectionnelles et professionnelles, veuillez visiter les liens suivants :

HP56X : https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/dmr-radio/hp56x.html

Hp50X : https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/dmr-radio/hp50x.html

À propos de Hytera

La société Hytera Communications limitée (SZSE : 002583) est l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde. Avec des capacités vocales, de vidéo et de données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sécurisée et plus polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs à mission critique. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'en faire plus dans les opérations quotidiennes et les interventions d'urgence.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 04:55 et diffusé par :