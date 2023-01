Le tout nouveau VUS Grecale de Maserati est maintenant offert en Amérique du Nord





AUBURN HILLS, Michigan, le 19 janv. 2023 /CNW/ - La marque de luxe et de performance italienne Maserati a annoncé aujourd'hui l'arrivée de son tout nouveau VUS, Grecale, qui est maintenant disponible pour des essais routiers et en vente dans les salles d'exposition de Maserati partout en Amérique du Nord.

Les clients de Maserati peuvent maintenant découvrir l'expérience du Grecale en personne et en ligne :

Visitez Maserati.com pour obtenir des renseignements détaillés sur toutes les garnitures intérieures, caractéristiques et options du Grecale.

« Grecale lance un nouveau segment pour l'emblématique marque Maserati et renforce encore plus la légitimité de Maserati comme fournisseur de VUS de luxe, a déclaré Bill Peffer, chef de la direction de Maserati pour les Amériques. À l'instar de notre VUS phare Levante, le Grecale élargira stratégiquement notre présence en Amérique du Nord en attirant un plus grand nombre de clients avertis, grâce à sa performance avec le moteur Nettuno V6 de la version Trofeo dérivée du MC20, ses lignes audacieuses, sa conception intemporelle et ses nombreuses caractéristiques de qualité supérieure. »

Les trois niveaux de finition du Grecale, GT, Modena et Trofeo, ont un PDSF de départ de 63 500 $ US aux États-Unis et de 75 200 $ CA au Canada. Les modèles exclusifs de la Grecale PrimaSerie sont également disponibles avec les niveaux de finition Modena et Trofeo, limités à moins de 350 véhicules. Lesdits modèles PrimaSerie personnalisés présentent des éléments extérieurs saisissants, des configurations de qualité supérieure et des offres de technologie de pointe.

Chaque modèle Grecale a une identité et un caractère distincts qui s'expriment par les piliers globaux de Maserati : l'innovation, la polyvalence et le luxe. Tous les modèles ont été conçus pour offrir des expériences quotidiennes exceptionnelles aux propriétaires dans une grande variété de contextes, des environnements urbains et suburbains aux routes ouvertes, ou sur des terrains accidentés. Voici quelques-uns des points forts du Grecale :

Performance : Les modèles GT et Modena sont propulsés par des moteurs hybrides légers à quatre cylindres, offrant 296 ch et 325 ch, respectivement. Le modèle phare Trofeo est propulsé par un moteur V6 haute performance de 523 ch dérivé du moteur MC20 Nettuno. Tous ces modèles sont équipés d'une traction intégrale couplée à une boîte à huit rapports et comportent trois variantes de suspension et de différentiel arrière.

: Parmi ses concurrents, le Grecale offre le plus d'espace pour les passagers et d'espace à l'arrière pour les jambes, la plus importante capacité de rangement et le meilleur confort global. Technologie : La technologie du Grecale, offerte de série, comprend un groupe d'instruments de 12,3 po, des écrans tactiles de 12,3 po et de 8,8 po, un système d'affichage tête haute configurable, un système audio Sonos de qualité supérieure à 14 haut-parleurs, un cadran numérique qui fonctionne comme un concierge et est intégré à l'assistant intelligent Maserati (MIA) et Maserati Connect, Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa et SiriusXM, ainsi que la première clé intelligente de Maserati.

Le Grecale est destiné à jouer un rôle de premier plan pour Maserati, se joignant aux VUS primés Levante, MC20 Coupe et MC20 Cielo, aux berlines Quattroporte et Ghibli, ainsi qu'au GranTurismo qui arrivera aux États-Unis et au Canada plus tard cette année.

Pour en savoir plus, ou pour découvrir et acheter un VUS Grecale dès aujourd'hui, visitez Maserati.com ou communiquez avec votre détaillant Maserati local.

Maserati S.p.A.

Maserati produit une gamme complète de voitures uniques immédiatement reconnaissables pour leur personnalité extraordinaire. Leur style, leur technologie et leur caractère inné exclusif permettent de répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants et perspicaces et demeurent une référence pour l'industrie automobile mondiale. S'appuyant sur une tradition de voitures performantes, chacune redéfinissant ce qui fait une voiture de sport italienne sur le plan du design, de la performance, du confort, de l'élégance et de la sécurité, elles sont actuellement disponible dans plus de soixante-dix marchés internationaux. Les ambassadeurs de ce patrimoine sont le modèle phare Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le modèle Levante - le premier VUS de Maserati, et le Grecale, le tout nouveau VUS « d'exception au quotidien », tous des modèles caractérisés par l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité et d'excellentes solutions techniques. Les modèles Ghibli, Grecale et Levante sont également disponibles en version hybride. Gamme complète, équipée de groupes propulseurs hybrides à 4 cylindres, un moteur à essence V6 ou V8, et une propulsion arrière ou quatre roues motrices, représentant l'ADN de performance de la marque au trident. Le haut de la gamme est composé de la super voiture sport MC20 et du spyder MC20 Cielo, propulsées par le moteur révolutionnaire Nettuno V6, qui intègrent pour la première fois des technologies dérivées de la F1 dans le groupe moteur d'une voiture produite en série. Les modèles sportifs New GranTurismo, disponibles à la fois équipés de moteurs à essence haute performance et d'un groupe motopropulseur électrique entièrement à batterie, propulsent la marque vers l'avenir; la première voiture de la gamme électrique, la Maserati Folgore. Tous les modèles Maserati seront offerts en version entièrement électrique d'ici 2025, et l'ensemble de la gamme Maserati fonctionnera uniquement à l'électricité d'ici 2030.

