Le quinzième "pont chinois" de la compétition chinoise des collégiens du monde s'est terminé avec succès





Dans la soirée du 14 janvier, la finale mondiale du quinzième concours mondial de chinois pour les collégiens chinois « pont chinois », parrainé par le centre de coopération pour les échanges linguistiques chinois et étrangers du ministère de l' éducation, s'est achevée sur des plates-formes telles que la chaîne éducative documentaire de la radio et de la télévision de Beijing, l' heure de Beijing de BRTV, le site officiel du pont chinois et l'APP du club de pont chinois. Plus d'un milliard d' émissions ont été diffusées dans les médias nationaux et étrangers, dont plus de 150 millions dans les grands médias nationaux, 350 millions dans les médias étrangers, 510 millions dans les programmes de lecture en ligne et 390 millions dans les programmes.

Après plusieurs séries de concours, Chen Jing, lycéen du Monténégro, a remporté le championnat intercontinental des cinq continents et le « championnat du monde » de l' École secondaire chinoise bridge. De plus en plus d' élèves du primaire participent à la compétition "pont chinois". Ils apprennent le chinois et comprennent la Chine. Depuis 2002, le pont chinois a tenu 20 sessions consécutives auxquelles ont participé 1,5 million d' étudiants. Il est devenu un lieu important pour les jeunes du monde entier de comprendre la Chine, de se faire des amis et de participer à des échanges culturels. La compétition de pont chinois a fait de nouvelles percées dans le jeu, le mode d'interaction et l'expérience d'immersion. Plus de 300 jeunes et collégiens de 110 pays et régions se sont réunis sur le « nuage » pour visiter les nouveaux sites culturels de Beijing, embrasser les beaux moments de la ville et apprécier le pouvoir de la science chinoise.

Le "pont chinois" est progressivement devenu un symbole culturel important pour la Chine d'aller au monde et d'influencer le monde. De plus en plus de jeunes aiment le chinois, comme la Chine, et la popularité de la marque de pont chinois a également augmenté. Le " pont chinois" est non seulement un pont entre les apprenants chinois du monde entier pour échanger des chinois et des expériences d'apprentissage, mais aussi un pont entre les chinois et les peuples du monde. Il montrera le peuple chinois et favorisera le pont émotionnel entre le peuple chinois et les peuples du monde.

19 janvier 2023