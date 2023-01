SOFAR lance des solutions photovoltaïques C&I de 100 à 125 kW à l'échelle mondiale lors du WFES 2023





ABU DHABI, EAU, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- SOFAR, premier fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie, lance officiellement le tout nouvel onduleur à l'échelle mondiale - SOFAR 100-125KTL-G4 au World Future Energy Summit.

SOFAR a dévoilé sa dernière solution d'onduleur à chaînes 100-125KTL-G4, optimisée pour la C&I et les petites installations solaires, qui comprend l'intégration d'un courant ultra-élevé, une installation facile et une protection intelligente à la pointe du secteur. Le produit se caractérise par plusieurs MPPT de 10*40 A plus un courant ultra-élevé, parfaitement compatibles avec des modules de puissance élevée et différentes conceptions de toit, assurant ainsi un coût actualisé de l'énergie inférieur et des rendements plus élevés. Pesant moins de 75 kg, l'onduleur est facile à installer sans coûts de main-d'oeuvre supplémentaires. En outre, la plate-forme de surveillance dans le nuage rend possible une exploitation et une maintenance sans soucis. L'onduleur est également opérationnel pour le balayage de courbe AFCI et I-V, et dispose d'une protection IP65 avec un effet anti-corrosion C5, qui est résistante aux conditions difficiles du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Outre le lancement du nouveau produit, SOFAR présente également diverses solutions de stockage d'énergie et de services d'utilité publique, parmi lesquelles 255KTL-HV-TRO. Spécifiquement conçu pour les projets de taille industrielle au sol, le produit dispose d'une récupération PID et d'une protection IP66 avec une efficacité maximale allant jusqu'à 99,02 %, visant à offrir de faibles coûts d'exploitation et de maintenance, des performances stables et l'efficacité d'un système maximisée. L'onduleur SOFAR de 255 kW a remporté une commande totale de plus de 1 GW pour une énergie photovoltaïque à taille industrielle en Chine en 2022.

Après le lancement de 100-125KTL-G4, SOFAR a signé un accord de distribution de 510 MW avec Noon Energy, Almajd, Nanosun et Beacon.

« Le Moyen-Orient-Afrique est l'un des marchés les plus attrayants du secteur des énergies renouvelables. SOFAR estime que cette année verra une croissance régulière du marché photovoltaïque au Moyen-Orient et en Afrique. « SOFAR se consacrera à l'innovation technologique continue et offrira les solutions les plus compétitives pour les clients à l'avenir, a déclaré Jesse Lau, responsable de SOFAR Moyen-Orient et Afrique. »

À propos de SOFAR

SOFAR est un fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie. Il s'engage à être le leader des solutions énergétiques numériques. Cette société soutient la transition vers l'énergie renouvelable grâce à un portefeuille complet comprenant des onduleurs photovoltaïques de 1 à 255 kW, des onduleurs hybrides de 3 à 20 kW, un système de stockage de batterie et des solutions intelligentes de gestion de l'énergie pour des applications résidentielles, de C&I et de taille industrielle. SOFAR a toujours insisté sur l'innovation indépendante et a établi un réseau mondial de R&D avec trois centres dédiés. En tant que marque d'énergie solaire à la croissance la plus rapide au monde, SOFAR est devenue la TOP 5 des fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides.

Pour en savoir plus sur SOFAR, consultez le site : https://www.sofarsolar.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1985588/SOFAR_100_125KTL_G4.jpg

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 03:53 et diffusé par :