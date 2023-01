Hytera lance une caméra corporelle compacte avec une résolution 2K





Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde, a lancé aujourd'hui son dernier modèle de caméra corporelle, la GC550 2K Mini Body Camera. Conçue en accordant une attention particulière à l'ergonomie, la GC550 constitue un outil idéal pour promouvoir la transparence dans le lieu de travail et la sécurité du personnel des services de police et de sécurité.

En effet, la caméra GC550, compacte et légère, capture chaque incident dans un champ de vision super large de 150°. Équipé du processeur le plus puissant du marché, la GC550 peut diffuser des vidéos 2K ultra nettes à 30 ips. Chaque image de la vidéo est exquise avec les détails les plus fins. De plus, la technologie de vision nocturne Starlight permet de filmer des séquences nettes et colorées dans des conditions de luminosité extrêmement faibles, par exemple la nuit.

« Les caméras corporelles constituent des outils essentiels pour de nombreux scénarios de missions et d'affaires critiques. En fait, des séquences plus nettes, plus claires et plus fluides contribuent à améliorer l'authenticité de l'enregistrement dans le but d'examiner le travail et de collecter des preuves », a déclaré Ke Wang, vice-président chez Hytera. « La GC550 est conçue pour capturer des détails fins comme preuves dans le cadre d'enquêtes légales et de procédures judiciaires. En même temps, elle excelle en termes de facilité de port et de transport, » a-t-il ajouté.

En fait, chaque seconde compte lorsqu'un agent enregistre un incident ou une interaction. Une batterie de secours intégrée permet à l'utilisateur de disposer de 5 minutes supplémentaires pour remplacer la batterie principale sur le terrain et permet en même temps d'avoir un enregistrement ininterrompu. En outre, si la GC550 détecte une chute ou un choc soudain pendant l'enregistrement, elle sauvegarde automatiquement les enregistrements en cours et conserve ce qui a déjà été enregistré en toute sécurité.

La GC550, aussi légère que 115g, peut être portée sur l'épaulette ou la poche avant grâce à un clip rotatif à 360°. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement faire pivoter la caméra corporelle et trouver le meilleur angle d'enregistrement sans avoir à la retirer. De plus, son interrupteur coulissant permet un démarrage rapide de l'enregistrement en cas d'urgence et indique intuitivement l'état de l'enregistrement grâce à sa position. Les utilisateurs peuvent rester concentrés sur la situation sans accorder une attention excessive à leur caméra corporelle.

La date de disponibilité des nouveaux produits peut varier selon les pays. Pour plus d'informations sur la mini-caméra corporelle Hytera GC550 2K, veuillez consulter le site suivant : https://www.hytera.com/en-products/body-worn-camera/body-worn-camera/gc550/.

