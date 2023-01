Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 18 janv. 2023

Mercredi 18/01/2023 ONTARIO 495, 14, 25, 28, 43 & 46. No comp. 4. POKER LOTTO Main gagnante: A-D, 2-C, J-C, 3-C, 7-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 2, 9, 21, 33, 34 & 35...

Les technologies propres contribuent à l'établissement d'une économie plus dynamique, plus verte et plus durable offrant des débouchés à tous les Canadiens et permettant l'assainissement de l'air et la création d'emplois bien rémunérés. Le...