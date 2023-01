RevBio reçoit l'autorisation de démarrer un essai clinique dentaire en Italie pour son biomatériau régénératif





RevBio, Inc. annonce avoir reçu l'approbation du ministère italien de la Santé et du Comité d'éthique de l'Université « G.D'Annunzio » de Chieti-Pescara pour lancer un essai clinique pilote avec 15 patients. L'objectif principal de cette étude sera d'évaluer le temps qu'il faut pour que Tetranite®, le biomatériau adhésif de l'entreprise, régénère l'os dans les arches dentaires mandibulaires et maxillaires.

Cette étude sera menée au Centre d'études avancées et de technologie (« CAST ») de l'Université « G.d'Annunzio » Chieti-Pescara sous la direction du professeur Sergio Caputi, MD, DDS, chancelier/doyen de l'Université. L'équipe de recherche comprend également le professeur Maurizio Piattelli, MD, DDS, Tonino Traini, DDS, PhD, Bruna Sinjari, DDS, PhD, Gianmaria D'Addazio, DDS, PhD, et Manlio Santilli, DDS, doctorant. Cette équipe fait partie du Département des technologies innovantes en médecine et en dentisterie où sont menées des recherches novatrices et de pointe en dentisterie.

« Nous sommes très heureux de voir cette étude aboutir après beaucoup de planification pendant la pandémie de COVID-19 », déclare le Dr Sinjari. « Nous avons réuni une formidable équipe de recherche qui sera en mesure d'évaluer les propriétés ostéoconductrices uniques de ce biomatériau. »

Il n'existe actuellement pas de produit approuvé en Europe ou aux États-Unis qui soit adhésif à l'os et capable de fixer des implants dentaires, tout en se résorbant progressivement et en étant remplacés par de nouveaux os natifs. Ces propriétés ont été démontrées dans des études antérieures, mais l'objectif de cette étude sera d'évaluer l'échelle de temps durant laquelle le matériau est résorbé par le corps humain, ce qui aidera à déterminer la durée des essais cliniques futurs nécessaires à l'obtention d'une approbation commerciale.

Le Dr Paul Fugazzotto, DDS, conseiller de RevBio, et un éminent conférencier, éducateur dentaire et parodontiste, a présenté l'entreprise à l'équipe de recherche de l'Université de Chieti. « La conception de cette étude répondra à certaines questions importantes qui contribueront à démontrer les principaux avantages de ce biomatériau », déclare le Dr Fugazzotto. « Je crois que cette technologie sera transformatrice dans la façon dont nous posons les implants dentaires. »

À propos de RevBio, Inc.

RevBio, Inc. est une société de dispositifs médicaux en phase clinique engagée dans le développement et la commercialisation d'un biomatériau adhésif osseux synthétique, injectable, autodurcissant et ostéoconducteur breveté appelé Tetranite®. La société développe initialement cette technologie pour une utilisation sur les marchés dentaire, crânien et orthopédique au sens large, ainsi que pour des applications sur le marché de la santé animale. La technologie Tetranite de RevBio n'est pas encore approuvée pour une utilisation commerciale.

