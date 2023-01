ELEVAI LABS SERA DE NOUVEAU PRÉSENTE À L'OCTANE AESTHETICS TECH FORUM, PREMIER SOMMET DE L'INDUSTRIE





Le lauréat du prix « Choix du public » présente une technologie d'exosome révolutionnaire

NEWPORT BEACH, Californie, le 18 janv. 2023 /CNW/ -- ELEVAI LABS, INC. , une entreprise de biotechnologie en esthétique médicale spécialisée dans les soins régénératifs de la peau, est de retour au prestigieux Octane Aesthetics Tech Forum qui aura lieu le 27 janvier au Balboa Bay Resort à Newport Beach, en Californie. Connu pour alimenter l'innovation dans l'industrie esthétique, l'Octane Aesthetics Tech Forum regroupe les idées, spécialistes, entreprises émergentes et formations de premier plan.

Le sommet de deux jours réunit des centaines de chefs de file de la médecine, de l'industrie et du monde des affaires pour discuter des technologies d'esthétique médicale, des besoins cliniques non satisfaits et des nouvelles possibilités commerciales. L'an dernier, le cofondateur d'ELEVAI, Jordan R. Plews, Ph.D., a hissé l'expertise en soins de la peau d'ELEVAI sur la scène mondiale en lui remettant une présentation primée, qui a culminé avec la réception du prix « Choix du public » 2022 décerné par des chirurgiens plasticiens, des dermatologues et d'autres chefs de file de l'industrie.

En 2022, Octane a également reconnu ELEVAI comme un grand innovateur en esthétique médicale et a choisi l'entreprise pour son accélérateur d'entreprise LaunchPad Small Business Development Center (« SBDC »), un programme rigoureux mis au point pour aider les entreprises qui cherchent du financement de série A qui a finalement réuni un total combiné de 50 millions de dollars parmi les participants.

Cette année, ELEVAI est de retour en tant qu'exemple de réussite et célèbre sa première année commerciale. « Nous sommes honorés de retourner à l'Octane Aesthetics Tech Forum pour expliquer à nos collègues et à d'autres innovateurs de l'industrie comment ELEVAI fait figure de chef de file en esthétique régénérative grâce à sa gamme de produits de soins de la peau axés sur la science. Nous avons hâte de partager les produits postopératoires E-Series d'ELEVAI avec la communauté esthétique professionnelle à l'échelle mondiale », explique le Dr Plews.

Ne manquez pas la participation d'ELEVAI au panel « Unmet Innovations in Medical Aesthetics », qui aura lieu le 26 janvier à 14 h 45. Brenda Buechler, cheffe de la direction du marketing d'ELEVAI Labs, discutera de l'avancement de la technologie esthétique en tirant parti de la puissance du brevet en instance d'ELEVAI ExosomesMC et de sa nanotechnologie brevetée pour la réparation et le rajeunissement de la peau.

Le Octane Aesthetics Tech Forum est parrainé par Allergan Aesthetics, une entreprise d'AbbVie. Nous vous invitons à venir découvrir ELEVAI dans la salle d'exposition.

Pour plus de renseignements, consultez le site elevailabs.com

Pour trouver un professionnel des soins de la peau ELEVAI autorisé, cliquez ici

À PROPOS D'ELEVAI

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches.

