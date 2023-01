Cintas Corporation publie son rapport ESG 2022





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd'hui son rapport 2022 sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), qui décrit en détail le parcours, les performances et les initiatives de l'entreprise en matière d'ESG au cours du dernier exercice.

Le rapport ESG 2022 de Cintas est le troisième rapport de ce type publié par l'entreprise et porte sur l'exercice 2022 clos le 31 mai 2022.

>> Voir le rapport ESG 2022 de Cintas

Les nouvelles données et informations incluses dans le rapport 2022 comprennent :

La mise en oeuvre de la structure et de la stratégie de gouvernance ESG de Cintas à l'échelle de l'entreprise

L'image de marque de l'entreprise, orientée ESG, et la plateforme « A Shared Drive for Better »

Les résultats et la communication élargie des sources d'énergie et de l'utilisation de l'énergie par l'entreprise, ainsi qu'une comptabilité exhaustive de ses émissions

Des mises à jour sur les initiatives nouvelles et en cours orientées environnement et une analyse plus approfondie de la gestion de l'eau par l'entreprise

Des divulgations et des informations élargies sur la formation et le développement des employés-partenaires de Cintas, sur les initiatives en matière de sécurité et de santé et sur l'impact communautaire

« L'ESG est devenu une orientation stratégique chez Cintas », a déclaré Todd Schneider, président et directeur général de Cintas. « Nous avons adopté une vision élargie et plus holistique de notre entreprise. Nous continuerons à évaluer de manière stratégique chaque intrant et extrant de notre entreprise pour mieux identifier les possibilités d'avancement. Les facteurs ESG nous aident à faire progresser Cintas dans tous nos secteurs d'activité, et nous prévoyons de continuer à accroître la valeur offerte à nos clients, à nos actionnaires et à nos employés-partenaires ».

« Nous avons fait de formidables progrès au cours des dernières années en gérant notre entreprise avec un esprit critique et en sachant exploiter notre mécontentement de manière positive afin de rechercher et réaliser de constantes améliorations. Nous sommes fiers de notre réussite car nous dirigeons une entreprise très performante avec un modèle économique durable », a ajouté M. Schneider.

Les points forts du rapport sont les suivants :

Une réduction de 27 % de la production d'émissions depuis l'exercice 2019, année de référence de l'entreprise, avec notamment une diminution de 7,5 % pour l'exercice 2022

Une diminution de 24 % de la consommation d'énergie depuis l'exercice 2019, année de référence, avec notamment une réduction de plus de 7 % pour l'exercice 2022

Une diminution de la consommation d'eau de l'entreprise de plus de 20 % depuis l'exercice 2019

Un taux total d'incidents enregistrables (TRI) de 1,61

44,2 % des employés-partenaires basés aux États-Unis déclarent appartenir à une minorité

Le lancement de nouveaux groupes de ressources pour les employés et les partenaires commerciaux des collectivités insulaires d'Asie-Pacifique et LGBTQ+

« Notre modèle d'entreprise durable remonte à Doc et Amelia Farmer, à l'époque de de la Grande Dépression, et il nous a permis de développer nos activités de manière responsable pendant près d'un siècle », a déclaré Christy Nageleisen, vice-présidente de l'ESG et responsable de la conformité. « Alors que nous poursuivons notre parcours ESG, et plus particulièrement notre processus vers le Net Zéro, nous savons que nous devons conserver notre esprit critique sur la gestion de notre entreprise et saisir les occasions de penser et agir à plus grande échelle et mieux.

Schneider poursuit : « Depuis la publication de notre dernier rapport ESG, nous avons été vraiment très impressionnés par la curiosité, la sensibilisation et la passion qu'a suscité notre stratégie ESG, ce que nous ont témoigné nos employés-partenaires, nos clients, nos fournisseurs, nos actionnaires et les collectivités que nous servons. Nous avons vraiment l'impression de travailler de manière conjointe pour parvenir à un meilleur résultat pour nous tous ».

« Cintas a une solide culture d'entreprise qui consiste à gérer ses affaires de manière éthique et responsable, à soutenir ses employés-partenaires et ses collectivités, et à offrir des solutions durables à ses clients. Fondamentalement, c'est ainsi que Cintas a fonctionné et s'est développée au fil des années, et nos parties prenantes sont d'autant plus intéressées de savoir comment nous comptons favoriser une volonté commune de mieux faire dans les années à venir », a ajouté M. Nageleisen.

Pour de plus amples informations sur les activités ESG de Cintas et ses origines dans les activités durables, rendez-vous sur le site cintas.com/esg.

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêts, Readytm, pour ouvrir leurs portes en toute confiance tous les jours, en offrant des produits et des services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et une belle apparence des installations et des employés de leurs clients. Avec des propositions comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour les sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des postes de lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des gicleurs incendie et des services d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts pour la journée de travail, Ready for the Workday®. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise publique classée dans la liste Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

