AVIS AUX MÉDIAS - CENTRE DE SERVICES DES ARBITRES ET DES OFFICIELS AU HOCKEY DU QUÉBEC (CSAOHQ) - MOBILISONS-NOUS POUR NOS OFFICIEL.LE.S!

Le Centre de services des arbitres et des officiels au hockey du Québec sollicite le gouvernement du Québec et les député.e.s de tous les partis, afin que le CSAOHQ soit reconnu officiellement par le biais d'un avis de motion à l'Assemblée nationale....

Il ne reste plus qu'un mois avant les Jeux d'hiver du Canada 2023 de l'Î.-P.-É. et pour célébrer ce jalon important, la Société hôtesse a procédé au dévoilement des médailles qui seront décernées aux vainqueurs parmi les plus de 2 500 jeunes athlètes...