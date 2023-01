Hausse du salaire minimum à 15,25 $ l'heure - Trop peu, trop tard, déplore la coalition Minimum 18$





MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Québec annonce une hausse du salaire minimum à 15,25 $ l'heure, la coalition Minimum 18$ se désole du décalage de cette annonce.

« Si elle n'arrivait pas 6 ans en retard et qu'on n'avait pas connu une inflation frisant les 7 % dans la dernière année, l'annonce par le ministre du Travail, Jean Boulet, de l'atteinte du salaire minimum à 15,25 $ l'heure serait une bonne nouvelle. Cependant, dans le contexte actuel, cette augmentation de 1 $ l'heure est perçue comme une forme de mépris de la réalité des travailleuses et travailleurs : le gouvernement de François Legault ne fait qu'appauvrir les plus pauvres », déclarent les porte-parole de la coalition, qui comprend la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, l'APTS, le SFPQ, le SPGQ, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front de défense des non-syndiqué-es (FDNS) et le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

Une hausse déconnectée de la réalité

« Alors qu'en décembre dernier, le premier ministre François Legault reconnaissait la difficulté de vivre dignement avec un salaire horaire de 18 $, son gouvernement propose d'augmenter le salaire minimum à 15,25 $ l'heure. Non seulement c'est incohérent, mais c'est indécent! » Les membres de la coalition se demandent comment le gouvernement peut prétendre vouloir lutter contre la pauvreté alors que la paie minimale qu'il fixe n'offre que la misère.

« Alors que l'augmentation actuelle des prix du logement, du transport et de l'épicerie menace plus particulièrement les travailleuses et travailleurs à faible revenu, cette hausse nous apparaît complètement déconnectée de la réalité », ajoutent les membres de la coalition Minimum 18$. « Faut-il rappeler au ministre Boulet que, selon le Bilan-faim du réseau Les Banques alimentaires du Québec, le nombre de personnes ayant eu recours aux services d'aide alimentaire et dont la source principale de revenu est l'emploi a augmenté de 37 % depuis 2019! » Rappelons qu'avant la poussée inflationniste, les analyses de la coalition démontraient que le salaire minimum devait être haussé à 18 $ l'heure afin de permettre à une personne seule travaillant à temps plein de sortir de la pauvreté.

Le comble de l'insulte

Dans un contexte où le salaire moyen au Québec était de 31,41 $ l'heure en décembre 2022 et que Statistique Canada révèle qu'il a augmenté de 6,9 % depuis un an, tout laisse croire que le salaire moyen dépassera les 32 $ en mai 2023. « Nous dénonçons depuis plusieurs années l'aspect limitatif de la politique gouvernementale québécoise de plafonner le salaire minimum à 50 % du salaire moyen. Or, cette année, comble de l'insulte, le gouvernement du Québec fixe le salaire minimum bien en deçà de ce seuil (47 %). Ce dernier aurait dû, selon son propre critère, permettre minimalement 16 $ l'heure », dénoncent les membres de la coalition Minimum 18$.

Aux employeurs d'assumer leurs responsabilités

Dans le contexte actuel d'une pénurie de main-d'oeuvre, encore plus criante dans les secteurs de la restauration, de l'hébergement et du commerce, la traditionnelle excuse du risque de perte d'emplois ne peut même plus être agitée. « Alors que plusieurs employeurs décident d'accorder de meilleurs salaires que leurs concurrents afin d'attirer la main-d'oeuvre et de la retenir, l'occasion est belle de forcer l'ensemble des employeurs à ajuster leur rémunération pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs de vivre décemment », poursuivent les porte-parole de la coalition.

Un salaire suffisant pour sortir de la pauvreté

Rappelons que l'objectif fixé par la coalition de porter le salaire minimum à 18 $ l'heure devrait être révisé bientôt pour tenir compte de la hausse du coût de la vie, particulièrement marquée dans la dernière année. Pour établir leur revendication, les membres de la coalition prennent en considération, sans s'y limiter, différents indicateurs de faible revenu, comme la mesure de faible revenu à 60 % de la médiane des revenus (MFR-60) et le revenu viable établi par l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

« La promesse du travail à temps plein ne devrait pas être uniquement un plan de survie. La hausse du salaire minimum doit permettre de sortir de la pauvreté, donner la possibilité de faire des choix de consommation, assurer la capacité de faire face aux imprévus et permettre la participation à la vie sociale et culturelle. Pour cela, un salaire minimum à 15,25 $ l'heure est nettement insuffisant. Même à 18 $ l'heure, le salaire minimum permettrait à peine aux travailleuses et aux travailleurs de vivre décemment », rappellent les membres de la coalition Minimum 18$.

La coalition Minimum 18$, comprend les groupes suivants :

CSN, FTQ, CSQ, CSD, APTS, SFPQ, SPGQ, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Front de défense des non-syndiqué-es (FDNS), Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

